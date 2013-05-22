外管局改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理

路透北京5月22日 - 中国外汇管理机构继续着其有保有压的政策基调。国家外汇管理局周三公告称，改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理，继续严格核查异常货物贸易的同时，也简化着区内机构货物、服务贸易结付汇管理等。

有保有压的政策基调在很多条款中均有体现。对海关特殊监管区域机构“区内机构”，无需再办理保税监管区域外汇登记证，也就无需再进行登记证年检，货物贸易外汇收支、购结汇前，在外管机构办理贸易外汇收支企业名录登记即可；但也严禁金融机构为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务。

公告称,区内机构可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户，但提前购汇及实际对外支付须在同一家金融机构办理。

简化区内经常项目外汇管理的范围有：货物贸易付汇、结汇管理；服务贸易。区内机构可将具有真实、合法交易背景的出口收入存放境外。

公告也提到，外汇局按照货物贸易法规对区内机构货物贸易外汇收支进行非现场监测，对异常或可疑情况进行现场核查或现场检查，并根据核查和检查结果进行分类管理。

有保有压的外汇管理政策基调最近一以贯之。近两月的中国贸易数据被广泛认为“失真”，无真实贸易背景的违规套利操作被认为在其中起到了很坏的作用。最近一个月内，既可以看到外管局加强外汇资金流入管理，也能看到其简化整合FDI外汇管理规定，促进投资便利化。（完）

参看细节，请点击中国外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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