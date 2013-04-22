外管局：去年末对外金融资产负债增幅均放缓

路透北京4月22日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，受国际国内经济进入深度转型阶段影响，截至2012年末，中国对外金融资产负债增幅均有所放缓；其中，对外金融资产结构有所优化，负债结构则基本稳定。

数据显示，2012年末，中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3%。

外管局表示，中国对外资产负债结构与大多数新兴经济体类似。

对外金融资产结构有所优化。储备资产在2012年新增对外金融资产中贡献下降至30%，远低于2004年以来65%的年均贡献水平。此外，2012年末，中国储备资产33,879亿美元，占对外金融资产的65%,占比下降至2008年以来的最低点。

对外金融负债结构则基本稳定，仍以外国来华直接投资为主。外国来华直接投资、证券投资和其他投资分别占2012年末对外金融负债的63%、10%和27%，与上年比基本不变。

国际投资头寸表是反映特定时点上，一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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