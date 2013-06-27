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中国财经 | 2013年 6月 27日 星期四 13:33 BJT

外管局：一季末对外金融资产负债分别较上年末增3.6%和4.0%

路透北京6月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美元，增长3.0%。

数据细节显示，在对外金融资产中，3月末时中国对外直接投资5,241亿美元，证券投资2,438亿美元，其他投资10,796亿美元，储备资产35,157亿美元，分别占对外金融资产的10%、5%、20%和66%。

在对外金融负债中，外国来华直接投资22,092亿美元，证券投资3,518亿美元，其他投资10,139亿美元，分别占对外金融负债的62%、10%和28%。

外管局此前数据显示，2012年末中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3%。

国际投资头寸表是反映特定时点上，一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(here)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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