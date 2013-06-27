外管局：一季末对外金融资产负债分别较上年末增3.6%和4.0%

外管局此前数据显示，2012年末中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3%。

国际投资头寸表是反映特定时点上，一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)