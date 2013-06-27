外管局：一季末对外金融资产负债分别较上年末增3.6%和4.0%

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美元，增长3.0%。
数据细节显示，在对外金融资产中，3月末时中国对外直接投资5,241亿美元，证券投资2,438亿美元，其他投资10,796亿美元，储备资产35,157亿美元，分别占对外金融资产的10%、5%、20%和66%。
在对外金融负债中，外国来华直接投资22,092亿美元，证券投资3,518亿美元，其他投资10,139亿美元，分别占对外金融负债的62%、10%和28%。
外管局此前数据显示，2012年末中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3%。
国际投资头寸表是反映特定时点上，一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)
更多细节，请点选外管局网站:(here)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。