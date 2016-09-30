外管局报告：中国国内投资回报率降低 境外投资的吸引力增强

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五发布2016年上半年中国国际收支报告，以专栏形式指出，中国对外直接投资（ODI）快速增长，已经开始从资本流入阶段转向资本输出阶段；同时国内投资回报率降低，境内外资产收益率差距收窄，境外投资的吸引力增强。
但中国ODI同时也面临外部政治风险、企业非理性投资冲动等问题；未来将协调境内投资和对外直接投资，平衡国内外发展布局。
以下为该篇专栏的全文（图表省略）：
近期我国对外直接投资规模快速增长，国际收支平衡表数据显示，2016年上半年，我国直接投资（ODI）项下资产净流出1,214亿美元，同比多增71%。与其他国家相比，我国对外直接投资快速发展势头十分突出。
近年来我国ODI存量、流量均大幅增长，增速远高于其他国家。2004-2015年，我国对外直接投资存量年均增长率达到32.1%，是全球平均8.9%水平的3.6倍，远高于同期欧元区、日本、德国、美国11.7%、11.7%、6.5%、5.7%的增幅。同期，我国对外直接投资的流量增速更加迅猛，流量年均增速高达51.4%，是全球平均增速0.7%的71倍，大大高于德国、日本、欧元区和美国25.3%、11.2%、10.8%和-0.8%的增长速度，而且高于1985-1990年日本海外直接投资快速增长时期年均36.8%的增速。
经过较长时期的快速发展，我国ODI规模已站在一个新的高度之上。2015年，我国ODI流量达到1,878亿美元，较2014年增加近650亿美元，在全球排在第三位。2015年末，我国ODI存量首次超过万亿美元，达1.1万亿美元，较2014年末增长2,467亿美元，约占同期全球ODI资产增量的1/4。
当前我国ODI快速增长是经济发展的必然结果，有其积极因素。
--一是我国综合实力显着增强催生对外投资快速发展。一些发达国家在经济快速发展一段时期后，都曾出现企业大举投资海外的现象。我国对外直接投资高速增长是经济发展水平提高的伴生现象，已经开始从资本流入阶段转向资本输出阶段，从单纯的商品输出转向商品输出与资本输出并重。
--二是企业资产全球优化配臵的客观需要。随着全球经济一体化，我国企业进入国际市场的意愿明显增强，通过设立境外企业或跨境并购重建价值链。“一带一路”国家战略的推进和国际产能合作的深入，助推企业加快“走出去”步伐。
--三是境内外投资回报预期差异缩小吸引企业对外寻找利润点。目前，我国正处于“三期叠加”、结构性调整的关键阶段，国内投资回报率降低。而美联储启动加息步伐后，境内外资产收益率差距收窄，境外投资的吸引力增强。同时，国内流动性充裕，也为中资企业加大海外投资提供了低成本资金支持。
ODI过快增长也存在一些问题，值得关注。一是充分认识对外投资的风险。如政治、劳工、法律、市场、风俗文化差异等均可能影响投资与经营。二是部分高负债主体大额举债开展海外并购，需关注财务风险及其可能的连锁反应。三是不排除存在一定的非理性冲动。近年来，一些国内企业规模快速扩张，资本实力增强，认为当前是实施并购好时机，“抄底”心切，有的则在相关企业示范效应带动下跟风投资。
我国经济韧性强、潜力足，回旋余地较大，国内企业应进一步增强国内发展的信心，协调境内投资和对外直接投资，平衡国内外发展布局。同时，鼓励境内有条件、有能力、有投资意愿的境内企业“走出去”，但也要重视风险，避免一哄而上和非理性发展。此外，我国市场庞大，发展环境良好，在全球依然具备较高的投资吸引力，境外投资者对华投资的信心依然较强。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。