外管局报告：中国国内投资回报率降低 境外投资的吸引力增强

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五发布2016年上半年中国国际收支报告，以专栏形式指出，中国对外直接投资（ODI）快速增长，已经开始从资本流入阶段转向资本输出阶段；同时国内投资回报率降低，境内外资产收益率差距收窄，境外投资的吸引力增强。

但中国ODI同时也面临外部政治风险、企业非理性投资冲动等问题；未来将协调境内投资和对外直接投资，平衡国内外发展布局。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

近期我国对外直接投资规模快速增长，国际收支平衡表数据显示，2016年上半年，我国直接投资（ODI）项下资产净流出1,214亿美元，同比多增71%。与其他国家相比，我国对外直接投资快速发展势头十分突出。

近年来我国ODI存量、流量均大幅增长，增速远高于其他国家。2004-2015年，我国对外直接投资存量年均增长率达到32.1%，是全球平均8.9%水平的3.6倍，远高于同期欧元区、日本、德国、美国11.7%、11.7%、6.5%、5.7%的增幅。同期，我国对外直接投资的流量增速更加迅猛，流量年均增速高达51.4%，是全球平均增速0.7%的71倍，大大高于德国、日本、欧元区和美国25.3%、11.2%、10.8%和-0.8%的增长速度，而且高于1985-1990年日本海外直接投资快速增长时期年均36.8%的增速。

经过较长时期的快速发展，我国ODI规模已站在一个新的高度之上。2015年，我国ODI流量达到1,878亿美元，较2014年增加近650亿美元，在全球排在第三位。2015年末，我国ODI存量首次超过万亿美元，达1.1万亿美元，较2014年末增长2,467亿美元，约占同期全球ODI资产增量的1/4。

当前我国ODI快速增长是经济发展的必然结果，有其积极因素。

--一是我国综合实力显着增强催生对外投资快速发展。一些发达国家在经济快速发展一段时期后，都曾出现企业大举投资海外的现象。我国对外直接投资高速增长是经济发展水平提高的伴生现象，已经开始从资本流入阶段转向资本输出阶段，从单纯的商品输出转向商品输出与资本输出并重。

--二是企业资产全球优化配臵的客观需要。随着全球经济一体化，我国企业进入国际市场的意愿明显增强，通过设立境外企业或跨境并购重建价值链。“一带一路”国家战略的推进和国际产能合作的深入，助推企业加快“走出去”步伐。

--三是境内外投资回报预期差异缩小吸引企业对外寻找利润点。目前，我国正处于“三期叠加”、结构性调整的关键阶段，国内投资回报率降低。而美联储启动加息步伐后，境内外资产收益率差距收窄，境外投资的吸引力增强。同时，国内流动性充裕，也为中资企业加大海外投资提供了低成本资金支持。

ODI过快增长也存在一些问题，值得关注。一是充分认识对外投资的风险。如政治、劳工、法律、市场、风俗文化差异等均可能影响投资与经营。二是部分高负债主体大额举债开展海外并购，需关注财务风险及其可能的连锁反应。三是不排除存在一定的非理性冲动。近年来，一些国内企业规模快速扩张，资本实力增强，认为当前是实施并购好时机，“抄底”心切，有的则在相关企业示范效应带动下跟风投资。

我国经济韧性强、潜力足，回旋余地较大，国内企业应进一步增强国内发展的信心，协调境内投资和对外直接投资，平衡国内外发展布局。同时，鼓励境内有条件、有能力、有投资意愿的境内企业“走出去”，但也要重视风险，避免一哄而上和非理性发展。此外，我国市场庞大，发展环境良好，在全球依然具备较高的投资吸引力，境外投资者对华投资的信心依然较强。（完）