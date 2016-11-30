中国外管局称支持有条件企业开展真实合规的对外直接投资业务

路透北京11月29日 - 中国国家外汇管理局周二晚间称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务，外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

外汇局在其官方微博中表示，对外直接投资应当具有真实合法的交易基础，并按规定办理登记。

路透今日从消息人士处获悉，外管局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

合法以及非法渠道下的资本外流已对人民币贬值施压，今年以来人民币兑美元汇率CNY=CFXS已贬值约6%。（完）