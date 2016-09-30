外管局报告：中国民间对外资产有增长空间 保证一定规模官方储备

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五发布2016年上半年中国国际收支报告，以专栏形式指出，随着“一带一路”国家战略的实施、人民币汇率双向波动、以及民间投资能力的逐步提升，预计中国民间对外资产仍有增长空间。

专栏建议，应稳妥渐进地寻找官方储备和民间对外资产的合理配比。民间对外资产规模的增长有其内在规律，长期看取决于企业对外投资能力和预期海外收益。不应追求民间对外资产增长而忽视民间对外负债过快积累的风险。保证一定规模的官方储备资产仍然十分重要，需坚持金融安全的“底线思维”，稳定的外汇储备可增强危机应对能力，为中国经济和金融改革保驾护航。

以下为该篇题为《当前我国对外资产结构分析》的专栏全文（图表省略）：

近年来，我国对外总资产持续增长，其中以对外直接投资、证券投资等非储备资产代表的民间对外资产占比显着攀升。我国民间对外资产规模尚不及发达国家，但强于其他新兴市场国家。随着“一带一路”国家战略的实施、人民币汇率双向波动、以及民间投资能力的逐步提升，预计我国民间对外资产仍有增长空间。在此过程中，应稳妥渐进地寻找官方储备资产、民间对外资产的合理配比，实现外汇资源的优化使用。 近年来，我国对外总资产持续增长，民间对外资产占比攀升。2008年至2016年6月末，我国对外总资产从2.96万亿美元增加至6.31万亿美元。其中，民间对外资产规模由1.0万亿美元增加至3.0万亿美元，占比由34%升至48%，官方储备虽然由1.97万亿美元增加至3.30万亿美元，但占比由67%回落至52%。

从规模上看，我国民间对外资产低于主要发达国家，但与主要新兴市场国家相比并不落后。截至2016年1季度末，主要发达国家的民间对外资产规模约为6-20万亿美元，高于我国的2.91万亿美元。主要新兴市场国家民间对外资产规模均不及1万亿美元，远低于我国。从比例上看，我国民间对外资产在对外总资产中的占比相对不高。截至2016年1季度，我国民间对外资产占比47%，主要发达国家均超过80%。主要新兴市场国家占比也超过我国。

我国对外资产尤其是民间对外资产仍有上升空间。一方面，经常帐户盈余仍将是对外资产积累的稳定来源。近年来，外需疲弱导致出口增速下滑，但由于国内经济正由高速增长向新常态转型，内需也有所走弱，加之大宗商品价格持续下跌，进口降幅更大，经常帐户仍有望保持稳定盈余。另一方面，我国目前处于民间对外资产扩张的机遇期。“一带一路”和“走出去”战略的实施将助力企业走出国门，人民币汇率双向波动促进了民间持汇意愿，资本项目稳步开放拓宽了民间外汇投资的渠道。

应稳妥渐进地寻找官方储备和民间对外资产的合理配比。首先，民间对外资产规模的增长有其内在规律，长期看取决于企业对外投资能力和预期海外收益。当前我国民间对外资产规模快速扩大，既有我国经济发展和结构调整因素，又有市场环境变化因素，应统筹考虑民间对外资产规模，不应追求民间对外资产增长而忽视民间对外负债过快积累的风险；其次保证一定规模的官方储备资产仍然十分重要，我们需坚持金融安全的“底线思维”，稳定的外汇储备可增强危机应对能力，为中国经济和金融改革保驾护航。