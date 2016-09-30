外管局报告：中国民间对外资产有增长空间 保证一定规模官方储备

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五发布2016年上半年中国国际收支报告，以专栏形式指出，随着“一带一路”国家战略的实施、人民币汇率双向波动、以及民间投资能力的逐步提升，预计中国民间对外资产仍有增长空间。
专栏建议，应稳妥渐进地寻找官方储备和民间对外资产的合理配比。民间对外资产规模的增长有其内在规律，长期看取决于企业对外投资能力和预期海外收益。不应追求民间对外资产增长而忽视民间对外负债过快积累的风险。保证一定规模的官方储备资产仍然十分重要，需坚持金融安全的“底线思维”，稳定的外汇储备可增强危机应对能力，为中国经济和金融改革保驾护航。
以下为该篇题为《当前我国对外资产结构分析》的专栏全文（图表省略）：
近年来，我国对外总资产持续增长，其中以对外直接投资、证券投资等非储备资产代表的民间对外资产占比显着攀升。我国民间对外资产规模尚不及发达国家，但强于其他新兴市场国家。随着“一带一路”国家战略的实施、人民币汇率双向波动、以及民间投资能力的逐步提升，预计我国民间对外资产仍有增长空间。在此过程中，应稳妥渐进地寻找官方储备资产、民间对外资产的合理配比，实现外汇资源的优化使用。 近年来，我国对外总资产持续增长，民间对外资产占比攀升。2008年至2016年6月末，我国对外总资产从2.96万亿美元增加至6.31万亿美元。其中，民间对外资产规模由1.0万亿美元增加至3.0万亿美元，占比由34%升至48%，官方储备虽然由1.97万亿美元增加至3.30万亿美元，但占比由67%回落至52%。
从规模上看，我国民间对外资产低于主要发达国家，但与主要新兴市场国家相比并不落后。截至2016年1季度末，主要发达国家的民间对外资产规模约为6-20万亿美元，高于我国的2.91万亿美元。主要新兴市场国家民间对外资产规模均不及1万亿美元，远低于我国。从比例上看，我国民间对外资产在对外总资产中的占比相对不高。截至2016年1季度，我国民间对外资产占比47%，主要发达国家均超过80%。主要新兴市场国家占比也超过我国。
我国对外资产尤其是民间对外资产仍有上升空间。一方面，经常帐户盈余仍将是对外资产积累的稳定来源。近年来，外需疲弱导致出口增速下滑，但由于国内经济正由高速增长向新常态转型，内需也有所走弱，加之大宗商品价格持续下跌，进口降幅更大，经常帐户仍有望保持稳定盈余。另一方面，我国目前处于民间对外资产扩张的机遇期。“一带一路”和“走出去”战略的实施将助力企业走出国门，人民币汇率双向波动促进了民间持汇意愿，资本项目稳步开放拓宽了民间外汇投资的渠道。
应稳妥渐进地寻找官方储备和民间对外资产的合理配比。首先，民间对外资产规模的增长有其内在规律，长期看取决于企业对外投资能力和预期海外收益。当前我国民间对外资产规模快速扩大，既有我国经济发展和结构调整因素，又有市场环境变化因素，应统筹考虑民间对外资产规模，不应追求民间对外资产增长而忽视民间对外负债过快积累的风险；其次保证一定规模的官方储备资产仍然十分重要，我们需坚持金融安全的“底线思维”，稳定的外汇储备可增强危机应对能力，为中国经济和金融改革保驾护航。
(整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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