中国外管局近期将公布CPIS和IBS等对外证券和金融资产存量数据

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月14日 - 中国国家外汇管理局称，将于近期公布中国的CPIS和IBS相关统计数据，即对外证券投资资产存量及本国银行业对外金融资产负债存量数据。
外管局周三稍晚刊登新闻稿称，已分别致函国际货币基金组织和国际清算银行，确认中国正式加入协调证券投资调查（Coordinated Portfolio Investment Survey，简称CPIS）和国际银行业统计（International Banking Statistics，简称IBS）。
新闻稿称，协调证券投资调查统计一个国家或地区对外证券投资资产存量状况。国际银行业统计反映本国银行业对外金融资产负债存量。
这两类数据的统计原则与IMF《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）基本一致。参加协调证券投资调查和国际银行业统计是二十国集团数据缺口动议之一。（完）
详情参见外管局网站 www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。