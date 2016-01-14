中国外管局近期将公布CPIS和IBS等对外证券和金融资产存量数据

路透北京1月14日 - 中国国家外汇管理局称，将于近期公布中国的CPIS和IBS相关统计数据，即对外证券投资资产存量及本国银行业对外金融资产负债存量数据。

外管局周三稍晚刊登新闻稿称，已分别致函国际货币基金组织和国际清算银行，确认中国正式加入协调证券投资调查（Coordinated Portfolio Investment Survey，简称CPIS）和国际银行业统计（International Banking Statistics，简称IBS）。

新闻稿称，协调证券投资调查统计一个国家或地区对外证券投资资产存量状况。国际银行业统计反映本国银行业对外金融资产负债存量。

这两类数据的统计原则与IMF《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）基本一致。参加协调证券投资调查和国际银行业统计是二十国集团数据缺口动议之一。（完）

详情参见外管局网站 www.safe.gov.cn