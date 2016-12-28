（重发）外管局上海分局今年破获27亿美元涉汇案 暂停三银行售汇业务

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
(重发以润饰标题和首段)
路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。
外管局网站新闻稿称，今年外管局上海市分局组织开展严厉打击外汇违法违规行为专项行动，与上海公安经侦部门紧密协作，连续破获“4.07”案、“6.13”案等一批骗购外汇、逃汇大要案。
新闻稿称，上海汇警联合行动震慑了外汇违规行为，遏制了跨境资金违规流动，为整顿和规范外汇市场秩序、维护国家经济金融安全做出了贡献。下一步外管局将进一步加大打击力度，依法从严处理外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。（完）
欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。