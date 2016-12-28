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中国财经 | 2016年 12月 28日 星期三 16:24 BJT

（重发）外管局上海分局今年破获27亿美元涉汇案 暂停三银行售汇业务

(重发以润饰标题和首段)

路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。

外管局网站新闻稿称，今年外管局上海市分局组织开展严厉打击外汇违法违规行为专项行动，与上海公安经侦部门紧密协作，连续破获“4.07”案、“6.13”案等一批骗购外汇、逃汇大要案。

新闻稿称，上海汇警联合行动震慑了外汇违规行为，遏制了跨境资金违规流动，为整顿和规范外汇市场秩序、维护国家经济金融安全做出了贡献。下一步外管局将进一步加大打击力度，依法从严处理外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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