（重发）外管局上海分局今年破获27亿美元涉汇案 暂停三银行售汇业务

(重发以润饰标题和首段)

路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。

新闻稿称，上海汇警联合行动震慑了外汇违规行为，遏制了跨境资金违规流动，为整顿和规范外汇市场秩序、维护国家经济金融安全做出了贡献。下一步外管局将进一步加大打击力度，依法从严处理外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。（完）