外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限

路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。