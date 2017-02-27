外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
中央电视台周日新闻联播称，国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳六家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。
“当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。”国家外汇管理局局长潘功胜表示。
此外中国最近还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
潘功胜指出，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”
新华社此前报导称，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9,000亿元人民币。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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