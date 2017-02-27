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中国财经 | 2017年 2月 27日 星期一 10:59 BJT

外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放

路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

中央电视台周日新闻联播称，国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳六家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

“当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。”国家外汇管理局局长潘功胜表示。

此外中国最近还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

潘功胜指出，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”

新华社此前报导称，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9,000亿元人民币。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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