外管局：密切监测跨境资金流动 加强完善金融机构外汇业务检查

路透北京4月23日 -中国外汇管理局周三称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

外管局网站刊登新闻稿通报了银行外汇检查情况，称2013年银行外汇业务合规经营状况总体改善，但部分银行存在违反规定办理结售汇业务，及在贸易背景审核、资本项目资金收付、国际收支申报等方面有违规现象。

新闻稿称，部分银行未按规定设置独立的结汇、售汇科目，未按规定办理银行自身结售汇业务，部分银行违规为企业办理资本金结汇业务，违规办理个人结售汇业务。

部分银行未按规定对经常项目资金收付进行真实性和一致性审核；违反规定办理资本项目资金收付，如部分银行办理资本金结汇后所得人民币资金未按规定及时对外支付等。

“一些银行内控制度不完善、真实性审核操作流于形式、利用境内外业务联动实现套利、表外业务创新规避监管等问题值得进一步关注。”新闻稿称。

去年为打击套利交易，外管局分别于年中和年末两次发文规范企业和银行外汇收支业务。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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