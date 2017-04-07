中国外管局称跨境资本流动继续向均衡状态收敛 外储规模趋于稳定

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。
此前央行公布数据显示，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。
“3月份，国际金融市场变动总体比较平稳，中国跨境资金流动继续呈现有进有出、双向波动、趋于平衡的健康发展格局。”外管局网站刊登国家外汇管理局有关负责人就2017年3月份外汇储备规模变动情况答记者问称。
该负责人并称，本月非美元货币对美元汇率总体小幅升值，资产价格变动不大，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模基本稳定。
他并表示，当前，中国经济基本面良好、潜力大、韧性强。2017年一季度，中国外汇储备规模下降14亿美元，较前两季度降幅显着缩小，体现出随着中国经济运行趋稳，跨境资本流出压力总体有所缓解，外汇储备规模的变动正在逐步趋于稳定。(完)
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。