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中国财经 | 2017年 4月 7日 星期五 17:03 BJT

中国外管局称跨境资本流动继续向均衡状态收敛 外储规模趋于稳定

路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。

此前央行公布数据显示，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。

“3月份，国际金融市场变动总体比较平稳，中国跨境资金流动继续呈现有进有出、双向波动、趋于平衡的健康发展格局。”外管局网站刊登国家外汇管理局有关负责人就2017年3月份外汇储备规模变动情况答记者问称。

该负责人并称，本月非美元货币对美元汇率总体小幅升值，资产价格变动不大，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模基本稳定。

他并表示，当前，中国经济基本面良好、潜力大、韧性强。2017年一季度，中国外汇储备规模下降14亿美元，较前两季度降幅显着缩小，体现出随着中国经济运行趋稳，跨境资本流出压力总体有所缓解，外汇储备规模的变动正在逐步趋于稳定。(完)

(发稿 陈君；审校 曾祥进)

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