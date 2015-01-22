中国外汇未来经常项目仍基本平衡 跨境资本双向波动加大--外管局(更新版)

路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，未来中国仍保持对国际资本尤其是中长期资本的吸引力，但亦面临不确定因素，总体看将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。

管涛在国新办发布会指出，未来中国仍将保持经常项目顺差，经济增速亦处于世界较高水平，且人民币利率仍会高于主要货币利率；但也面临国内经济运行状况及其财政、金融风险等问题，本外币利差缩小也将加速境内市场主体的资产负债币种结构调整。

“中国经济发展进入新常态以后，...市场情绪处于较大波动期，加之人民币汇率已经趋于均衡合理水平并被市场广泛接受和认可，激发了境内市场主体资产负债币种结构的调整，”管涛称。

在他看来，中国跨境资金流动波动加大，主因人民币汇率浮动幅度进一步扩大后，人民币汇率预期分化，促使企业结汇意愿减弱、购汇动机增强，并采取了增加外汇存款、减少外汇贷款的财务操作。

此外美元去年下半年以来走强，国际资本大量回流美国，许多新兴市场出现资本外流、本币贬值的压力，对中国也产生一定影响。

他初步估计，第四季度中国国际收支仍可能呈现“经常项目顺差、资本项目逆差”的运行态势。

而中国跨境资金出现双向震荡符合宏观调控和改革方向，目前这种调整是适度的、可承受的，虽然下半年出现了一定的资金流出压力，但并没有改变全年外汇供大于求、外汇储备增加的基本格局。

管涛称，去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善，市场主体结汇意愿下降，购汇动机增强，跨境资金双向波动更为明显，银行远期结售汇更加均衡。

他称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。

中国国家外汇管理局周四公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。

**欧版QE对中国有利有弊**

管涛称，欧元也是世界主要货币，所以其宏观经济政策有巨大的溢出影响，中国一直在密切关注。

现在来看，欧元区可能出台的QE对中国影响有利有弊。一方面，在美国货币政策正常化的情况下，欧版QE在一定程度上有助于缓解美国QE退出的紧缩性影响。另一方面，主要经济体货币政策走势分化会影响主要货币之间的汇率，这将加剧国际金融市场特别是外汇市场的振荡，新兴市场管理跨境资本流动和汇率预期的难度也会增加。

他并强调，欧版QE只是影响中国跨境资金流动、人民币汇率走势的重要外部因素之一，需要结合其他因素综合分析，做出总体判断，做好相关预案。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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