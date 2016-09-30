中国外管局称下半年经常帐将继续保持较大顺差 与GDP之比保持合理均衡水平

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布的2016年上半年中国国际收支报告预计，今年下半年中国国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局。经常帐户预计将继续呈现较大顺差，与GDP之比保持在合理均衡水平。
报告指出，2016年以来中国跨境资本流动逐步趋向平稳，下半年有望总体延续这一格局；人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本稳定，有助于跨境资本流动总体平稳。
报告称，继续推进外汇管理重点领域改革，不断促进贸易投资便利化；稳步推进资本项目可兑换、推动外汇市场发展和防范跨境境资本流动风险。
同时进一步加强跨境资本流动监测预警，支持银行完善展业自律机制、严格履行真实性合规性审核责任，保持对地下钱庄等外汇违法违规活动的高压打击态势，维护中国经济金融安全。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。