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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 15:55 BJT

中国外管局称下半年经常帐将继续保持较大顺差 与GDP之比保持合理均衡水平

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布的2016年上半年中国国际收支报告预计，今年下半年中国国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局。经常帐户预计将继续呈现较大顺差，与GDP之比保持在合理均衡水平。

报告指出，2016年以来中国跨境资本流动逐步趋向平稳，下半年有望总体延续这一格局；人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本稳定，有助于跨境资本流动总体平稳。

报告称，继续推进外汇管理重点领域改革，不断促进贸易投资便利化；稳步推进资本项目可兑换、推动外汇市场发展和防范跨境境资本流动风险。

同时进一步加强跨境资本流动监测预警，支持银行完善展业自律机制、严格履行真实性合规性审核责任，保持对地下钱庄等外汇违法违规活动的高压打击态势，维护中国经济金融安全。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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