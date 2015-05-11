中国外管局报告：大数据分析提高监管的针对性和有效性

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，以专栏形式指出，近年来，外管局运用大数据分析，提高监管的针对性和有效性。

2012—2014年，通过数据分析排查共发现外汇违规和异常交易线索7,318条，涉及交易89,252笔，涉及资金1,321.4亿美元。

以下为题为《大数据分析有效提高外汇检查效率》专栏全文:

近年来，国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院关于简政放权、强化事中事后监管的有关要求，运用大数据分析，提高监管的针对性和有效性。2012—2014年，通过数据分析排查共发现外汇违规和异常交易线索7318条，涉及交易89252笔，涉及资金1321.4亿美元，线索数量年均增长21.9%；经现场检查查实外汇违规案件1524起，共处行政罚没款6.5亿元人民币，极大地震慑了外汇违法违规行为。

构建大数据分析的技术基础。2010年，国家外汇管理局自主开发建设外汇非现场检查系统并不断加以完善。目前，系统涵盖外汇管理部门现有全部数据源，集“异常形势监测、可疑主体与交易分析、主体分类管理”等功能于一体，实现全国范围内外汇管理数据的共享与利用。该系统应用大数据分析的理念和方法，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，发现跨区域重大外汇违规案件线索，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，迅速准确锁定外汇违法违规主体。

建立健全外汇非现场检查与分析工作机制。加强非现场检查与分析工作的组织与实施，在国家外汇管理局和各分局均设立非现场检查与分析专岗，总局集中分析与分局自主分析相结合，采取交叉分析、专题分析以及非现场专项检查等多种工作方法。紧扣形势变化，围绕转口贸易、房地产投资等当前跨境资金异常流动的主要渠道，以及贸易融资、资本金与外债结汇等重点业务开展非现场检查和分析，提升筛查可疑线索的效率。

建立完善非现场检查与分析指标体系。指标体系共包括近200项指标，涵盖银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测货物贸易、直接投资等几乎所有的外汇收支、结售汇交易，乃至其交易对手和业务经办行的情况。通过对数据的深度挖掘，可进行跨区域、跨主体和跨业务的立体监测，提高了精准打击能力。

建立对银行大数据分析的常态化检查机制。在摸清银行有关外汇业务系统和数据库结构的基础上，制定银行数据提取规范，按季度提取银行数据。成立银行数据分析小组，对银行外汇业务情况进行非现场分析与监测，掌握各银行结售汇综合头寸、跨境资金交易等外汇业务的合规经营情况。加强信息共享，将相关数据下发各分局，按属地原则进一步开展对银行的数据分析，提高检查的针对性，拓展覆盖面。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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