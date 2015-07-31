中国6月国际货物和服务贸易顺差缩减至328亿美元--外管局

路透上海7月31日 - 中国国家外汇管理局周五公布，6月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差328亿美元，较5月顺差406亿美元缩减，其中货物贸易顺差476亿美元，服务贸易收入逆差149亿美元；1-6月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,638亿美元。

外管局网站新闻稿显示，6月国际货物和服务贸易收入2,038亿美元，支出1,710亿美元。其中，货物贸易收入1,831亿美元，支出1,355亿美元；服务贸易收入207亿美元，支出355亿美元。

1-6月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11,227亿美元，支出9,589亿美元。

从6月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为133亿美元、41亿美元和18亿美元。

自2015年起，外管局新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。

第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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