中国1月货物和服务贸易顺差环比增10% 服务贸易逆差中旅游贡献最大（更新版）

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路透北京2月29日 - 中国国家外汇管理局周一公布，中国国际收支口径下的1月国际货物和服务贸易顺差350亿美元，较去年12月增一成；其中，1月服务贸易逆差207亿美元，在服务贸易逆差中旅游贡献最大。

分析人士指出，1月临近春节，中国公民出国旅游增长较快，1月服务贸易逆差规模基本都由旅游贡献，旅游逆差规模同比增长46.8%，环比增长17.6%，反映国内居民观念的改变，亦跟资本账户开放有关系，预计2月旅游逆差规模料更高。

“2月份有春节，出国旅游的逆差更高，同比可能也是增长的。”交通银行金融研究中心研究员刘涛指出。

他并指出，从货物贸易数据来看，结合海关的进出口数据可以看出，总体中国进出口仍然很弱，外部需求没有明显改善，欧美增长仍有很大不确定性，而国际大宗商品价格仍在下降，再加上2月春节假期的因素，2月份的货物贸易很可能延续1月比较弱的态势。

不仅如此，考虑到去年大宗商品大幅下滑，国内大宗商品储备需求已经基本得到满足，而国内消费改善并不明显，料进一步施压进口，在这样的情况下，2月货物贸易顺差规模估计仍相当可观。

“进口比出口更弱，虽然没有官方数据支持，但储备空间应该已经基本饱和，也许需要至少一个季度的时间来消化，比如铁矿石、原油等等。”刘涛指出。

外管局网站的数据显示，中国1月国际货物贸易顺差为557亿美元，服务贸易顺差中，旅游逆差达到207亿美元，这一逆差规模达到5个月新高。

此前数据显示，中国2015年12月的国际货物和服务贸易顺差为318亿美元，其中服务贸易逆差为186亿美元。（完）