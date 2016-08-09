版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 15:57 BJT

中国外管局称二季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入环比减半

路透北京8月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。

外管局网站刊登新闻稿并显示，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入83.40亿元，流出65.14亿元；境内金融机构对境外直接投资流出462.11亿元，流入82.94亿元。

按美元计价，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入12.77亿美元，流出9.97亿美元，净流入2.80亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出70.75亿美元，流入12.70亿美元，净流出58.05亿美元。

此前外管局公布数据显示，一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入157.64亿元人民币，流出122.63亿元，净流入35.01亿元；境内金融机构对境外直接投资流出199.88亿元，流入83.74亿元，净流出116.14亿元。

2015年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,284.50亿美元，较2014年的1,203亿美元增6.77%；中国境内金融机构对境外直接投资存量1,711.89亿美元，较上年增加27.23%。（完）

更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐