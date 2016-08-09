中国外管局称二季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入环比减半

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透北京8月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。
外管局网站刊登新闻稿并显示，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入83.40亿元，流出65.14亿元；境内金融机构对境外直接投资流出462.11亿元，流入82.94亿元。
按美元计价，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入12.77亿美元，流出9.97亿美元，净流入2.80亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出70.75亿美元，流入12.70亿美元，净流出58.05亿美元。
此前外管局公布数据显示，一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入157.64亿元人民币，流出122.63亿元，净流入35.01亿元；境内金融机构对境外直接投资流出199.88亿元，流入83.74亿元，净流出116.14亿元。
2015年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,284.50亿美元，较2014年的1,203亿美元增6.77%；中国境内金融机构对境外直接投资存量1,711.89亿美元，较上年增加27.23%。（完）
更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。