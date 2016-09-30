中国外管局称与德银讨论出售华夏银行股份所得汇出境外的报导不实--外管局

路透北京9月29日 - 对于德意志银行正与外管局讨论将出售华夏银行股份所得汇出境外的报导，中国外管局周四表示，该报导与事实不符，此业务在外汇管理方面不存在政策障碍。

外管局网站刊登有关部门负责人就跨境股权转让交易外汇管理事项答记者问称，按照现行外汇管理规定，境外机构转让其在境内机构的股份，可直接在银行办理与股份转让相关的购付汇手续，银行进行真实、合规审核后即可办理，不需要外汇局事前审批或核准。

该负责人称，外汇管理部门支持真实、合规的跨境股权转让交易，积极支持贸易投资便利化。

彭博此前援引知情人士称，德意志银行(DBKGn.DE)寻求将其出售华夏银行(600015.SS)所得资金汇出中国境外，但仍在就此问题与外管局进一步讨论中。外管局在谈判中建议德意志银行分批将资金汇出境外。（完）