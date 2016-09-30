中国外管局称与德银讨论出售华夏银行股份所得汇出境外的报导不实--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 对于德意志银行正与外管局讨论将出售华夏银行股份所得汇出境外的报导，中国外管局周四表示，该报导与事实不符，此业务在外汇管理方面不存在政策障碍。
外管局网站刊登有关部门负责人就跨境股权转让交易外汇管理事项答记者问称，按照现行外汇管理规定，境外机构转让其在境内机构的股份，可直接在银行办理与股份转让相关的购付汇手续，银行进行真实、合规审核后即可办理，不需要外汇局事前审批或核准。
该负责人称，外汇管理部门支持真实、合规的跨境股权转让交易，积极支持贸易投资便利化。
彭博此前援引知情人士称，德意志银行(DBKGn.DE)寻求将其出售华夏银行(600015.SS)所得资金汇出中国境外，但仍在就此问题与外管局进一步讨论中。外管局在谈判中建议德意志银行分批将资金汇出境外。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。