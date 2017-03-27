中国去年12月末银行业对外净负债869亿美元 收窄逾四成--外管局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布，截至2016年12月末，中国银行业对外净负债869亿美元，较9月末的净负债1,520亿美元收窄逾四成。
外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人民币负债为3,029亿美元，较9月末的3,518亿美元收窄13.9%；对外美元负债为3,431亿美元，较9月末的2,985亿美元上升14.9%。
以下为外管局公布的中国银行业对外金融资产负债数据：
表1 中国银行业对外金融资产和负债情况 （单位：亿美元）
2016年12月末 9月末 6月末 3月末 2015年12月末
资产 8,776 8,276 7,779 7,483 7,392
存款和贷款 6,705 6,630 5,931 5,766 5,759
债券 952 818 743 685 633
其他资产 1,119 1,128 1,106 1,032 1,000
负债 9,645 9,796 9,179 9,026 9,488
存款和贷款 5,011 5,077 4,933 4,745 4,881
债券 1,168 1,175 1,130 1,141 1,399
其中：短期债券 623 610 598 679 888
其他负债 3,464 3,545 3,117 3,141 3,208
净负债 869 1,520 1,400 1,543 2,096
表2 中国银行业对外金融资产和负债币种构成情况（单位：亿美元）
2016年12月末 9月末 6月末 3月末 2015年12月末
资产 8,776 8,276 7,779 7,483 7,392
人民币 1,176 849 731 687 587
美元 5,986 5,823 5,485 5,380 5,412
其他 1,614 1,604 1,563 1,416 1,393
负债 9,645 9,796 9,179 9,026 9,488
人民币 3,029 3,518 3,580 3,798 4,371
美元 3,431 2,985 2,740 2,477 2,340
其他 3,184 3,294 2,859 2,751 2,776
净负债 869 1,520 1,400 1,543 2,096
（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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