中国去年12月末银行业对外净负债869亿美元 收窄逾四成--外管局

外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人民币负债为3,029亿美元，较9月末的3,518亿美元收窄13.9%；对外美元负债为3,431亿美元，较9月末的2,985亿美元上升14.9%。