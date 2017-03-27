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中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 16:12 BJT

中国去年12月末银行业对外净负债869亿美元 收窄逾四成--外管局

路透上海3月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布，截至2016年12月末，中国银行业对外净负债869亿美元，较9月末的净负债1,520亿美元收窄逾四成。

外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人民币负债为3,029亿美元，较9月末的3,518亿美元收窄13.9%；对外美元负债为3,431亿美元，较9月末的2,985亿美元上升14.9%。

以下为外管局公布的中国银行业对外金融资产负债数据：

表1 中国银行业对外金融资产和负债情况 （单位：亿美元）

2016年12月末 9月末 6月末 3月末 2015年12月末

资产 8,776 8,276 7,779 7,483 7,392

存款和贷款 6,705 6,630 5,931 5,766 5,759

债券 952 818 743 685 633

其他资产 1,119 1,128 1,106 1,032 1,000

负债 9,645 9,796 9,179 9,026 9,488

存款和贷款 5,011 5,077 4,933 4,745 4,881

债券 1,168 1,175 1,130 1,141 1,399

其中：短期债券 623 610 598 679 888

其他负债 3,464 3,545 3,117 3,141 3,208

净负债 869 1,520 1,400 1,543 2,096

表2 中国银行业对外金融资产和负债币种构成情况（单位：亿美元）

2016年12月末 9月末 6月末 3月末 2015年12月末

资产 8,776 8,276 7,779 7,483 7,392

人民币 1,176 849 731 687 587

美元 5,986 5,823 5,485 5,380 5,412

其他 1,614 1,604 1,563 1,416 1,393

负债 9,645 9,796 9,179 9,026 9,488

人民币 3,029 3,518 3,580 3,798 4,371

美元 3,431 2,985 2,740 2,477 2,340

其他 3,184 3,294 2,859 2,751 2,776

净负债 869 1,520 1,400 1,543 2,096

（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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