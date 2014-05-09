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中国财经 | 2014年 5月 9日 星期五 15:46 BJT

外管局：一季度非居民人民币存款新增630.62亿元

路透北京5月9日 -中国国家外汇管理局周五称，截止3月末，中国非居民人民币存款余额14,196.95亿元。路透据此测算，今年一季度非居民人民币存款增加630.62亿元，大幅低于去年四季度1,472.46亿元的增量。

外管局并公布，今年一季度末，非居民个人人民币存款余额4,751.58亿元，较去年四季度末略减。

刊登在外管局网站上的新闻稿并显示，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入139.74亿元人民币，流出7.22亿元人民币，净流入132.52亿元人民币。

一季度中国境内金融机构对境外直接投资流出127.01亿元人民币，流入51.33亿元人民币，净流出75.68亿元人民币。

外管局此前公布的数据显示，2013年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入264.86亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。

根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。

中国外汇管理局此前称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。（完）

更多细节，请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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