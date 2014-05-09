外管局：一季度非居民人民币存款新增630.62亿元

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月9日 -中国国家外汇管理局周五称，截止3月末，中国非居民人民币存款余额14,196.95亿元。路透据此测算，今年一季度非居民人民币存款增加630.62亿元，大幅低于去年四季度1,472.46亿元的增量。
外管局并公布，今年一季度末，非居民个人人民币存款余额4,751.58亿元，较去年四季度末略减。
刊登在外管局网站上的新闻稿并显示，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入139.74亿元人民币，流出7.22亿元人民币，净流入132.52亿元人民币。
一季度中国境内金融机构对境外直接投资流出127.01亿元人民币，流入51.33亿元人民币，净流出75.68亿元人民币。
外管局此前公布的数据显示，2013年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入264.86亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。
中国外汇管理局此前称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。（完）
更多细节，请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。