中国外管局报告：全球和国别因素叠加 新兴经济体分化日益明显

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，全球和国别因素叠加导致新兴经济体整体偏弱、国别分化的局面。

具体而言，全球经济环境使原有发展模式受到挑战，新兴经济体整体潜在增速结构性放缓，导致经济总体偏弱；石油和大宗商品价格下跌，石油生产国和消费国之间在经济增长、汇率和通胀方面出现分化；由于主要国家增长趋势分化和全球需求格局变化，各新兴经济体出口贸易所受影响不一；政策空间差异促成了货币政策取向的分化。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015年，由于全球因素的影响不均和各国应对能力的差异，新兴经济体之间的分化日益明显。

整体经济增速呈下滑趋势，国别之间分化显着。根据国际货币基金组织的最新估计，新兴经济体和发展中国家的经济增速从2014年的4.6%下降至2015年的4.0%，但各国情况差异较大。2015年，俄罗斯和巴西经济增速分别降至-3.7%和-3.8%；南非小幅降至1.3%；印度经济增速基本持稳于7.3%；波兰和墨西哥则保持了温和增长，经济增速分别升至3.5%和2.5%。

总体通胀温和，绝对水平差异较大。2015年12 月份，大部分国家通胀率较2014年同期有所下降。从绝对水平来看，俄罗斯和巴西通胀分别高达12.9%和10.7%，其他主要新兴经济体通胀均处于较低水平，韩国通胀尽管小幅回升，但仍保持在1.3%的较低水平，波兰和泰国则持续通缩。

货币对美元贬值，但幅度不一。美联储升息使全球货币环境收紧，美元走强，新兴经济体货币普遍对美元贬值。2015年全年，巴西雷亚尔对美元贬值幅度高达33%，南非兰特对美元贬值25%，俄罗斯卢布、马来西亚林吉特和土耳其里拉贬值幅度也在20%左右。其他货币中，韩元、新元和印度卢比贬值幅度较为温和，处于4%-7%之间。

货币政策以宽松为主，个别国家被动加息。由于经济增长面临外需放缓、全球金融条件收紧的挑战，通胀又较为温和，多数国家的央行选择减息以支持经济发展，韩国、波兰等国央行在利率已降至历史低位的情况下继续减息；巴西则迫于货币贬值和通胀压力而不得不大幅加息，2015年加息5次，共250个基点；基于通胀和宏观审慎的考虑，南非央行年内升息两次，墨西哥央行升息1次。

全球和国别因素叠加导致新兴经济体整体偏弱、国别分化的局面。一是全球经济环境使原有发展模式受到挑战，新兴经济体整体潜在增速结构性放缓，导致经济总体偏弱。二是石油和大宗商品价格下跌，石油生产国和消费国之间在经济增长、汇率和通胀方面出现分化。三是由于主要国家增长趋势分化和全球需求格局变化，各新兴经济体出口贸易所受影响不一。四是政策空间差异促成了货币政策取向的分化。各国央行在经济增长、物价和汇率（资本流动）之间艰难权衡，通胀压力不大的国家一般选择让汇率发挥一定的缓冲稳定器作用，并放松货币政策，支持经济增长；但资本流出、货币大幅贬值一旦威胁本国金融体系或通胀前景，央行则不得不放弃对增长的关注，转而收紧货币政策。（完）