中国3月末外债余额较去年末增1.2% 预计外债规模将继续稳步增长（更新版）

路透北京6月30日 - 中国一季度外债规模继续稳步增长，3月末全口径外债余额较去年底增长1.2%，外债总规模实现连续四个季度稳步增长。国家外管局称，随着国内宏观经济和跨境资金流动的回稳向好，以及外债管理改革和便利化措施的进一步落地，预计外债规模将继续稳步增长。

外管局有关负责人在答记者问中表示，下一步，人民银行和外汇局将继续完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，在促进跨境投融资便利化的同时，加强事中事后监测分析，防范外债风险，维护国家经济金融安全。

“自2016年二季度以来，随着对外债务去杠杆进程的基本结束，我国外债总规模已连续四个季度保持平稳回升态势。”该负责人称，“影响外债变动的因素是多方面的，包括经济基本面、跨境融资政策、境内外融资环境等。”

中国国家外汇管理局周五公布，2017年3月末全口径外债余额99,201亿元人民币（等值14,378亿美元），以美元计较2016年末增加1.2%。从期限结构看，中长期外债余额占36%；短期外债余额63,227亿元人民币（等值9,164亿美元），占64%。在短期外债余额中，与贸易有关的信贷占44%。

外管局网站刊登的新闻稿并显示，从机构部门看，广义政府债务余额占9%；中央银行债务余额占2%；银行债务余额占47%；其他部门债务余额占28%；直接投资：公司间贷款债务余额占14%。而从币种结构看，本币外债余额占32%；外币外债余额（含SDR分配）占68%。

在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占7%，日圆债务占3%，特别提款权和其他外币外债合计占比为8%。

2017年初，人民银行会同外汇局发布《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》，进一步完善了跨境融资宏观审慎管理政策，并扩大了银行和企业举借外债的空间，有利于促进外债资金正常合规流动，服务实体经济发展。

外管局此前公布，截至去年12月末中国全口径外债余额为14,207亿美元，较2015年末增加377亿美元，增幅为2.7%，外债总规模连续三个季度稳步增长。外管局并表示，外债余额呈稳步回升态势，风险总体可控。(完)