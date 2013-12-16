中国外管局打击虚假转口贸易 已查获涉嫌违规金额超25亿美元

路透北京12月16日 -中国国家外管局周一发布新闻稿称，本年度开展的“打击虚假转口贸易专项行动”，截至11月底已查验虚假转口贸易单证1,076份，涉及企业112家，涉嫌违规金额超过25亿美元。

新闻稿称，外管局将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。

新闻稿引述专项行动通报会并称，会议重点通报了专项行动中发现的银行办理外汇业务把关不严的问题，要以实体经济作为贸易融资业务的依托，融资产品必须建立在真实贸易基础上，防止资金运行“脱实向虚”，防范异常外汇资金投机套利。

下半年来随着国内外形势变化，人民币汇率升值预期再起，境外资金通过各种渠道入境，试图套取人民币利率和汇率的收益。根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。

中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。

外管局近日再度发文打击无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范跨境异常外汇资金流动。外管局强调，对于远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行，要加大抽查、评估和处罚力度。（完）

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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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