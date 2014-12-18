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中国财经 | 2014年 12月 18日 星期四 11:21 BJT

外管局： 对虚假贸易加大打击力度 并密切关注卢布的下跌

路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局综合司（政策法规司）司长王允贵周四称，中国将继续加大外汇检查力度，针对虚假贸易加大打击力度；并会密切关注卢布的下跌。

王允贵在外管局发布会上还指出，近期首饰贵金属出口猛增与跨境投机资金关系不大。

因俄罗斯市场震荡以及卢布RUB=暴跌引发避险情绪，亚洲货币普遍承压，人民币汇率周三亦收创近五个月新低， 亚洲各央行纷纷表示警惕俄罗斯卢布危急，但多数认为目前还算“安全”。

亚洲汇市和股市周三整体走强，之前经历连续两天的下跌。印尼卢比 IDR=跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水准，泰国股市.SETI也创下2008年10月来最大日内跌幅。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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