中国外管局报告：金融交易税的国际应用和启示

路透北京2月25日 -中国国家外汇管理局周二发布2013年中国跨境资金流动监测报告，其中名为金融交易税的国际应用和启示的专栏文章称，近年来外汇局在宏观审慎管理方面进行了一些有益尝试。今后外汇局将借鉴国际有效做法，并根据中国国情，不断发展和完善宏观审慎政策框架，促进国际收支平衡。

以下为该报告中金融交易税的国际应用和启示的专栏文章全文：

一、金融交易税的定义和作用

金融交易税不是一个新的概念。布雷顿森林体系瓦解之后，随着浮动汇率和通货膨胀的出现，国际金融交易尤其是一些投机性的金融交易开始繁荣。在此背景下，美国经济学家詹姆斯*托宾于1972年首次提议对外汇交易征收附加税，以减少纯粹的投机性交易，防止金融市场出现急剧动荡甚至爆发危机。

一般认为，征收金融交易税能起到以下几方面作用：一是通过增加资金成本减少投机交易，维护金融市场稳定；二是增加征税国家的税收收入，填补财政赤字；三是发挥行业征税作用。当金融市场出现重大风险，政府需要为公众利益而不得不救助金融机构时，它就好比为应对金融危机的风险而收取的保险费。

二、金融交易税的国际应用

由于金融交易税能够增加投机交易成本，从而对跨境资本流动具有导向作用，不少新兴市场国家采用其来管理跨境资本流动。国际金融危机以来，巴西为调控跨境资本进出和汇率波动压力，多次调整对外国短期资本征收的金融交易税税率。

智利和哥伦比亚等国曾对短期资本征收无息准备金，是一种变相的金融交易税。本轮国际金融危机后，为了让金融行业为其造成的后果部分买单，同时希望给市场大幅波动的嫌疑犯“高频交易”踩刹车，欧盟也提出了开征金融交易税的设想并有可能付诸实施。这显示，金融交易税不仅成为危机应对措施，还成为常规管理手段，不仅为新兴经济体所偏好，也为成熟市场所热衷。

三、对我国的启示

金融交易税的特点是不直接干涉市场主体的具体操作，属于价格手段，通过市场传导，达到防范系统性风险、逆周期调节的目的，弥补微观审慎监管和传统资本流动管制工具在防范资本流动冲击方面的不足。因此，在国际金融危机后全球构建宏观审慎政策框架的努力中，金融交易税成为政策工具选择之一。

近年来外汇局在宏观审慎管理方面也进行了一些有益尝试。如2010年以银行收付实现制头寸下限管理调控银行远期结售汇业务，2013年以银行综合头寸下限管理调节境内外汇贷款等。

以后者为例，该项措施作为宏观审慎政策工具具有如下特点：一是从重微观行为转向重宏观总量，突出防范系统性风险；二是从行政管理转向运用经济杠杆，不直接干预银行业务，突出让市场机制发挥更大作用的理念；三是具有逆周期调节效果，当外汇流入压力增大时，综合头寸下限主动上升，反之下降；四是具有足够的灵活性，能够根据形势需要，通过调整外汇贷存比比例或国际收支调节系数随时调整政策力度。

政策出台后，短期内，企业购汇增加，银行结售汇顺差大幅收窄，迄今为止则仍对银行增持外汇头寸、减少境内外汇贷款发挥影响。借鉴国际有效做法，并根据我国国情，不断发展和完善宏观审慎政策框架，能够为促进国际收支平衡发挥积极作用。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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