中国外管局重罚部分企业个人外汇违规行为 单笔最高罚款近2,300万

路透上海5月26日 - 中国国家外汇管理局周四对外通报一批企业、个人外汇违规案例，主要涉及企业利用虚假贸易合同，重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；涉及币种包括美元、人民币、港元、澳元等。

外管局网站刊登的通报显示，其中最大单笔涉案金额高达1.19亿美元，外管局对其开出2,281万元人民币的行政处罚；外管局并表示，将加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，维护健康良性外汇市场秩序。

其中，宁波大程国际贸易有限公司在2015年8.11汇改后采取虚构贸易合同方式多次非法转移资金累计金额达1.19亿美元，严重干扰了外汇市场秩序，外管局对其也开出2,281万元的行政罚单。

另外上海大新华物流控股（集团）有限公司、杭州值遇信息技术有限公司分别采取伪造发票、重复使用合同等非法向境外转移资金，外管局分别向这两家公司开出2,075万、1,000万元人民币的行政处罚。

此次外管局对个人逃汇也给出了15万至100万不等的行政处罚。

中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

中国国家外汇管理局本月初还表示，今年将进一步健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，完善跨境资本流动真实性合规性审核机制和要求，稳步推进金融市场对外开放。(完)