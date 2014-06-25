外管局：3月末对外金融净资产19,915亿美元 较去年末增1%

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
6月25日 - 路透北京6月25日 - 中国国家外汇管理局周三称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。
外管局网站刊登的国际投资头寸表显示，3月末，对外金融资产61,290亿美元，对外负债41,374亿美元。
在对外金融资产中，中国对外直接投资6,215亿美元，证券投资2,665亿美元，其他投资12,314亿美元，储备资产40,096亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、20%和65%。
在对外负债中，外国来华直接投资24,154亿美元，证券投资4,050亿美元，其他投资13,170亿美元，分别占对外负债的58%、10%和32%。
外管局此前数据显示，2013年末中国对外金融净资产19,716亿美元，同比增长13.5%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。