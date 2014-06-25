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中国财经 | 2014年 6月 25日 星期三 15:34 BJT

外管局：3月末对外金融净资产19,915亿美元 较去年末增1%

6月25日 - 路透北京6月25日 - 中国国家外汇管理局周三称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。

外管局网站刊登的国际投资头寸表显示，3月末，对外金融资产61,290亿美元，对外负债41,374亿美元。

在对外金融资产中，中国对外直接投资6,215亿美元，证券投资2,665亿美元，其他投资12,314亿美元，储备资产40,096亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、20%和65%。

在对外负债中，外国来华直接投资24,154亿美元，证券投资4,050亿美元，其他投资13,170亿美元，分别占对外负债的58%、10%和32%。

外管局此前数据显示，2013年末中国对外金融净资产19,716亿美元，同比增长13.5%。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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