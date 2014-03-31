外管局：2013年12月末外债余额8632亿美元 同比增长17%

富达国际中国今推出首只私募基金 开外资资管公司先河
路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。
路透北京3月31日 -中国国家外汇管理局周一公布，截至2013年12月末，中国外债余额为8,632亿美元，同比增长17%。
外管局资本项目管理司副司长郭松在发布会上表示，其中，项目短期外债余额6,766亿美元，占外债余额比例78%左右。
郭松认为，2013年短期外债占比达78%“没什么问题”，更看重短期外债与外汇储备的比例。
数据显示，中国2013年末短期外债与外汇储备的比例为17.7%。（完）
(发稿 李然；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 针对一些对金融监管误解甚至指责的情绪有所升温，人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，长期而言，建立完善有效的监管体系却是保护百姓“钱袋子”安全，促进金融市场乃至国民经济持续健康发展的必要之举，看待金融监管不能急功近利。
路透上海5月5日 - 中国中弘控股股份有限公司周五公告称，其与国内大型民营投资公司--中国民生投资股份公司旗下中民金融就海外并购、融资及投资等方面达成战略合作；另外，中弘股份拟投资至多1.75亿美元于中民金融管理的一个投资组合。