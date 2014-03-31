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中国财经 | 2014年 3月 31日 星期一 11:16 BJT

外管局：2013年12月末外债余额8632亿美元 同比增长17%

路透北京3月31日 -中国国家外汇管理局周一公布，截至2013年12月末，中国外债余额为8,632亿美元，同比增长17%。

外管局资本项目管理司副司长郭松在发布会上表示，其中，项目短期外债余额6,766亿美元，占外债余额比例78%左右。

郭松认为，2013年短期外债占比达78%“没什么问题”，更看重短期外债与外汇储备的比例。

数据显示，中国2013年末短期外债与外汇储备的比例为17.7%。（完）

(发稿 李然；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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