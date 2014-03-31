外管局：2013年12月末外债余额8632亿美元 同比增长17%

富达国际中国今推出首只私募基金 开外资资管公司先河

路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。