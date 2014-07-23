外管局：外债总体安全 预计下半年国际收支走势振荡

路透北京7月23日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周三称，中国外债总体安全，个体债务风险需要重视，预计下半年国际收支会继续保持振荡走势。

管涛在国务院新闻办举行的发布会上称，据初步预测，二季度国际收支口径经常项目顺差可能还会有所扩大，但是资本项下的净流入会大幅下降，甚至有可能出现逆差。

“这没有改变国际收支总体平衡的状况，这是我们希望看到的变化，而不是一个市场意外的冲击，也是我们预期的调控目标。”管涛称。

他并提到，二季度人民币双向波动以后，境内的企业等机构外汇收支行为做出了适应性调整，减少了结汇，增加了购汇，无论是即期还是远期，都导致了供求关系的变化，外汇供求趋向了平衡，这种平衡意味着总体的国际收支状况改善。（完）

(发稿 李然；撰写 李文科; 审校 黄凯)

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