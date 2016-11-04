中国外管局称个人用汇仍按现行规定办理 加强跨境资金流动监测预警

路透北京11月4日 - 中国外管局周五称，再次废止和失效外汇管理法规文件27件，但个人用汇仍然按照《个人外汇管理办法》及其实施细则等办理，监管要求没有变，支持和便利市场主体正常合理用汇的原则没有变；并要加强跨境资金流动监测预警。

刊登在外管局网上的新闻稿指出，下一步，外管局狠抓改革攻坚，落实法规清理长效机制，降低制度性交易成本。同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制、严格履行真实性合规性审核等展业要求和责任，保持对外汇违法违规高压打击态势。

新闻稿指出，国家外汇管理局发布近日关于公布废止和失效27件外汇管理规范性文件的通知，再次废止和失效法规文件27件。其中，对主要内容已被新文件代替、与当前管理实际不符的18件外汇管理规范性文件予以废止。主要涉及货物贸易管理、个人外汇管理、境外投资外汇登记管理等。

而对适用期已过或调整对象已消失、实际上已失效的9件外汇管理规范性文件宣布失效。如关于1998年年底清理中央单位半封闭帐户、2005年开展外汇账户管理改革试点、2010年和2011年开展外商投资企业外汇年检等的通知。（完）