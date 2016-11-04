中国外管局称个人用汇仍按现行规定办理 加强跨境资金流动监测预警

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 中国外管局周五称，再次废止和失效外汇管理法规文件27件，但个人用汇仍然按照《个人外汇管理办法》及其实施细则等办理，监管要求没有变，支持和便利市场主体正常合理用汇的原则没有变；并要加强跨境资金流动监测预警。
刊登在外管局网上的新闻稿指出，下一步，外管局狠抓改革攻坚，落实法规清理长效机制，降低制度性交易成本。同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制、严格履行真实性合规性审核等展业要求和责任，保持对外汇违法违规高压打击态势。
新闻稿指出，国家外汇管理局发布近日关于公布废止和失效27件外汇管理规范性文件的通知，再次废止和失效法规文件27件。其中，对主要内容已被新文件代替、与当前管理实际不符的18件外汇管理规范性文件予以废止。主要涉及货物贸易管理、个人外汇管理、境外投资外汇登记管理等。
而对适用期已过或调整对象已消失、实际上已失效的9件外汇管理规范性文件宣布失效。如关于1998年年底清理中央单位半封闭帐户、2005年开展外汇账户管理改革试点、2010年和2011年开展外商投资企业外汇年检等的通知。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。