中国外管局报告：推进外汇监管方式改革 加强风险防控

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，将继续推进外汇监管方式改革，完善事中事后管理，加强风险防控，提升监管效能，优化外汇管理服务。
以下为该篇专栏的全文（图表省略）：
2015 年，国家外汇管理局按照党中央、国务院统一部署，加快外汇管理理念方式转变，在放权上求实效，在监管上求创新，在服务上求提升，“放、管、服”三管齐下，取得显着成效。
以简政放权为重点，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。上报国务院建议取消资产管理公司对外处置不良资产备案登记、汇兑核准等行政审批事项。外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇。资本市场双向开放取得新突破，合格机构投资制度进一步完善，境外央行类机构可直接投资我国银行间外汇市场和债券市场，内地与香港基金互认得以实施。支持跨境电子商务外汇支付业务发展，放开试点地区限制，提高网上支付单笔限额。升级跨国公司外汇资金集中运营管理试点，扩容试点企业数量，简化外汇收支手续，助推在华设立资金中心、利润中心等高附加值产业。探索从区域改革角度推进资本项目可兑换，在上海、天津、广东、福建自由贸易试验区出台外债资金意愿结汇等简政放权措施，大力促进贸易投资便利化。
以放管结合为原则，切实提升跨境资金流动监测分析和风险防范能力。建立行之有效的事中事后管理体系，积极探索实施事前承诺、分类管理、风险提示、指标预警、信息公开、银行考核、诚信体系建设、非现场核查检查及事中事后随机抽查等一系列新型监管手段，在提升便利化的同时设置好管理“牙齿”。重点加大银行外汇业务专项核查力度，保持对各类违法违规外汇交易的高压打击态势，集中力量查办地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动，维护国家涉外经济金融安全。加强外汇管理重点领域改革顶层设计，开展跨境资本流动宏观审慎管理框架等研究，为外汇管理改革提供决策参考。
以优化服务为目标，着力推动外汇管理更好服务社会公众。减少审批材料要求，大力压缩审批时间，能够当场办理的审批一般当场办理，部分业务将审批时限缩短至 10 个工作日。制定外汇管理行政审批规定，公开行政审批服务指南等，明确审批项目审查材料、办事条件、办理流程等 ；清理精简行政审批中介服务 ；实现行政审批网上预受理预审查，使行政审批工作更好服务于民。坚持依法行政，配合相关部门研究修订《外汇管理条例》，完善外汇管理基础性法规；继续开展法规清理，对不适应改革要求的部分外汇管理法规予以集中废止或宣布失效，截至 2015年末，现行有效主要法规减少至 222件。健全完善新闻发布会制度，加大形势和政策解读，便利外界了解外汇形势和政策。
2016年是“十三五”开局之年，也是全面推进结构性改革的攻坚之年。国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院统一部署，推进外汇监管方式改革，完善事中事后管理，加强风险防控，提升监管效能，优化外汇管理服务。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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