中国外管局报告：推进外汇监管方式改革 加强风险防控

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，将继续推进外汇监管方式改革，完善事中事后管理，加强风险防控，提升监管效能，优化外汇管理服务。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015 年，国家外汇管理局按照党中央、国务院统一部署，加快外汇管理理念方式转变，在放权上求实效，在监管上求创新，在服务上求提升，“放、管、服”三管齐下，取得显着成效。

以简政放权为重点，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。上报国务院建议取消资产管理公司对外处置不良资产备案登记、汇兑核准等行政审批事项。外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇。资本市场双向开放取得新突破，合格机构投资制度进一步完善，境外央行类机构可直接投资我国银行间外汇市场和债券市场，内地与香港基金互认得以实施。支持跨境电子商务外汇支付业务发展，放开试点地区限制，提高网上支付单笔限额。升级跨国公司外汇资金集中运营管理试点，扩容试点企业数量，简化外汇收支手续，助推在华设立资金中心、利润中心等高附加值产业。探索从区域改革角度推进资本项目可兑换，在上海、天津、广东、福建自由贸易试验区出台外债资金意愿结汇等简政放权措施，大力促进贸易投资便利化。

以放管结合为原则，切实提升跨境资金流动监测分析和风险防范能力。建立行之有效的事中事后管理体系，积极探索实施事前承诺、分类管理、风险提示、指标预警、信息公开、银行考核、诚信体系建设、非现场核查检查及事中事后随机抽查等一系列新型监管手段，在提升便利化的同时设置好管理“牙齿”。重点加大银行外汇业务专项核查力度，保持对各类违法违规外汇交易的高压打击态势，集中力量查办地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动，维护国家涉外经济金融安全。加强外汇管理重点领域改革顶层设计，开展跨境资本流动宏观审慎管理框架等研究，为外汇管理改革提供决策参考。

以优化服务为目标，着力推动外汇管理更好服务社会公众。减少审批材料要求，大力压缩审批时间，能够当场办理的审批一般当场办理，部分业务将审批时限缩短至 10 个工作日。制定外汇管理行政审批规定，公开行政审批服务指南等，明确审批项目审查材料、办事条件、办理流程等 ；清理精简行政审批中介服务 ；实现行政审批网上预受理预审查，使行政审批工作更好服务于民。坚持依法行政，配合相关部门研究修订《外汇管理条例》，完善外汇管理基础性法规；继续开展法规清理，对不适应改革要求的部分外汇管理法规予以集中废止或宣布失效，截至 2015年末，现行有效主要法规减少至 222件。健全完善新闻发布会制度，加大形势和政策解读，便利外界了解外汇形势和政策。

2016年是“十三五”开局之年，也是全面推进结构性改革的攻坚之年。国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院统一部署，推进外汇监管方式改革，完善事中事后管理，加强风险防控，提升监管效能，优化外汇管理服务。（完）