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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 17:02 BJT

中国去年末外债规模降至1.42万亿美元 负债率为13%--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四公布，中国去年末全口径外债余额14,162亿美元，较9月末15,298亿美元减少1,136亿美元。

“据初步计算，2015年末我国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%，短期外债和外汇储备比为28%，各项指标均在安全线以内。”外管局网站新闻稿称。

新闻稿并显示，从期限结构来看，短期外债余额9,206亿美元，占65%，其中与贸易有关的信贷占48%；中长期外债余额4,956亿美元，占35%。

从机构部门看，广义政府债务余额1,114亿美元，占8%；中央银行债务余额430亿美元，占3%；银行债务余额6,120亿美元，占43%；其他部门债务余额4,272亿美元，占30%。公司间贷款债务余额2,226亿美元，占16%。

从币种结构看，本币外债余额6,567亿美元，占46%；外币外债余额（含SDR分配）7,595亿美元，占54%。

而在外币登记外债余额中，美元债务占80%，日元债务占4%，欧元债务占7%。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接 www.safe.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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