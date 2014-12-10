明年起企事业外汇违规信息纳入征信系统并展示五年--外管局

路透北京12月10日 - 为强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营，中国国家外汇管理局周三表示，自2015年1月1日起，全国范围内因套汇等活动构成实质性违规，并受到行政处罚的相关违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并展示五年。

外管局网站刊登的新闻稿称，已与中国人民银行征信中心在京签署相关外汇违规信息数据库采集的合作备忘录，此举旨在推进金融监管部门信用信息的交换与共享，扩大外汇信用信息应用，强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营。