明年起企事业外汇违规信息纳入征信系统并展示五年--外管局

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京12月10日 - 为强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营，中国国家外汇管理局周三表示，自2015年1月1日起，全国范围内因套汇等活动构成实质性违规，并受到行政处罚的相关违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并展示五年。
外管局网站刊登的新闻稿称，已与中国人民银行征信中心在京签署相关外汇违规信息数据库采集的合作备忘录，此举旨在推进金融监管部门信用信息的交换与共享，扩大外汇信用信息应用，强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营。
“各外汇市场主体应以此为契机，进一步增强依法合规经营意识，加强内部控制，提升管理水平，规范外汇业务经营行为。”外管局表示。（完）
浏览全文，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。