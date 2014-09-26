外管局官员称未来外汇远期及掉期成熟时也会强制集中清算

管涛是在上海清算所主办的“危机后的场外市场改革深化与机制创新”国际研讨会上做出上述表述的。

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。(完)