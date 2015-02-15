外管局：跨境资金将继续双向振荡 汇率制度需有灵活性

路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。为保持跨境资金流动基本稳定，要做好保证汇率制度灵活性等多个问题。

报告指出，“作为应对内外冲击的应急手段，汇率可以在短期内保持相对固定，但绝不能长期不变，否则可能背离经济基本面，导致失衡和扭曲不断积累。”

报告表示，只要国内经济不出大问题，跨境资金流动就不会发生系统性风险。在保持汇率制度灵活性的同时，管理跨境资金流动风险要未雨绸缪、做好预案，根据不同的情景设计不同的政策组合，不断充实财政、货币、金融等宏观经济政策的政策工具和应对措施。

另外，预期对于市场主体的财务行为和交易策略有着重要的引领作用，政府部门应提高政策和数据透明度，完善与市场的沟通交流机制，帮助市场全面、正确地甄别和控制风险。

报告提出，今年外汇管理部门将有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，不断创新完善外汇储

备经营管理和运用，推动国际收支基本平衡，促进经济平稳健康发展。

在2015年中国跨境资金流动将面对诸多的不确定和不稳定因素中，较确定的方面包括：实体经济相关的外汇流入依然保持稳定、外需将继续缓慢恢复、经济增速仍处于世界较高水平，有利于维持中国对长期资本的吸引力等。

不确定的方面有：人民币利率继续高于主要国际货币，但由于影响因素日趋多样化、复杂化，跨境资本流动仍可能出现较大波动。从国内看，市场还可能会对经济增长和金融风险等问题产生担忧，本外币利差收窄将加速企业资产负债的币种结构调整。

从国际看，美国加息、美元强势、欧日困境可能推动资本回流美国市场，新兴经济体还会面临经济下滑、地缘政治冲突、大宗商品价格下跌等更多挑战。(完)

更多细节，请点选外管局网站 here

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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