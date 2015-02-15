外管局：跨境资金将继续双向振荡 汇率制度需有灵活性

爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。为保持跨境资金流动基本稳定，要做好保证汇率制度灵活性等多个问题。
报告指出，“作为应对内外冲击的应急手段，汇率可以在短期内保持相对固定，但绝不能长期不变，否则可能背离经济基本面，导致失衡和扭曲不断积累。”
报告表示，只要国内经济不出大问题，跨境资金流动就不会发生系统性风险。在保持汇率制度灵活性的同时，管理跨境资金流动风险要未雨绸缪、做好预案，根据不同的情景设计不同的政策组合，不断充实财政、货币、金融等宏观经济政策的政策工具和应对措施。
另外，预期对于市场主体的财务行为和交易策略有着重要的引领作用，政府部门应提高政策和数据透明度，完善与市场的沟通交流机制，帮助市场全面、正确地甄别和控制风险。
报告提出，今年外汇管理部门将有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，不断创新完善外汇储
备经营管理和运用，推动国际收支基本平衡，促进经济平稳健康发展。
在2015年中国跨境资金流动将面对诸多的不确定和不稳定因素中，较确定的方面包括：实体经济相关的外汇流入依然保持稳定、外需将继续缓慢恢复、经济增速仍处于世界较高水平，有利于维持中国对长期资本的吸引力等。
不确定的方面有：人民币利率继续高于主要国际货币，但由于影响因素日趋多样化、复杂化，跨境资本流动仍可能出现较大波动。从国内看，市场还可能会对经济增长和金融风险等问题产生担忧，本外币利差收窄将加速企业资产负债的币种结构调整。
从国际看，美国加息、美元强势、欧日困境可能推动资本回流美国市场，新兴经济体还会面临经济下滑、地缘政治冲突、大宗商品价格下跌等更多挑战。(完)
更多细节，请点选外管局网站 here
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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