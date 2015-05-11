中国外管局报告：开展跨境担保外汇管理改革 实现中外资企业统一待遇

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，以专栏形式指出，国家外汇管理局适时出台跨境担保外汇管理规定的通知，大幅度简化跨境担保外汇管理，实现中、外资企业统一待遇，并将外汇管理与跨境担保交易合同的有效性判定脱钩。

在外保内贷领域，取消境内中资企业需事前向外汇管理部门申请外保内贷额度的做法，允许中、外资企业自行签约，并允许在净资产的1 倍内办理担保履约，统一并大幅改善境内中、外资企业的外保内贷政策，为境内企业融资提供更大便利。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

为深化外汇管理体制改革，促进企业投融资便利化，有序推进资本项目可兑换，规范跨境担保项下收支行为，2014年5月19日，国家外汇管理局在广泛征求社会各方意见的基础上，出台了《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发[2014]29 号，以下简称《通知》）。

跨境担保外汇管理的主要法规制定于20世纪90年代末，在当时历史条件下，对于促进我国对外经济技术合作，支持对外贸易发展，顺利开展对外金融活动等方面发挥了积极的作用。但是，随着我国涉外经济的快速增长，国际收支交易规模的不断扩大，跨境担保行为也日趋多样化和复杂化，过去的法规仅涵盖对外担保和外保内贷，未涉及其他类型的跨境担保，已不能满足当前市场发展需求。同时，已经明确的相关担保管理政策，审批、核准手续较多，相对于市场需求而言管理方式较为滞后，对企业境内外融资涉及的跨境担保有较多资格条件限制，企业经营成本较高。因此，国家外汇管理局适时出台了《通知》，大幅度简化跨境担保外汇管理，对于解决境内企业投融资问题起到了积极作用。

跨境担保改革主要内容如下：

全面规范跨境担保外汇管理。根据外汇管理的目标和职责，合理界定跨境担保的外汇管理范围，将符合法律的形式要求、以付款为担保履约方式、对国际收支可能产生重要影响的所有类型跨境担保纳入政策调整范围。

改革跨境担保外汇管理方式。取消所有与跨境担保相关的事前审批，取消担保履约事前核准，取消大部分业务资格条件限制，代之以比例自律和登记管理；只将“担保履约后新增居民对非居民负债或债权的部分跨境担保”纳入逐笔登记范围。通过上述调整，本次改革清理整合相关法规，废止了涉及跨境担保的12 项规范性文件，提高政策透明度。

实现中、外资企业统一待遇。在外保内贷领域，在符合相关限制性条件的情况下，取消境内中资企业需事前向外汇管理部门申请外保内贷额度的做法，允许中、外资企业自行签约，并允许在净资产的1 倍内办理担保履约，统一并大幅改善境内中、外资企业的外保内贷政策，为境内企业融资提供更大便利。

将外汇管理与跨境担保交易合同的有效性判定脱钩。改革充分尊重上位法、国际惯例和市场需求，明确外汇管理部门对跨境担保合同的核准、登记或备案，不构成跨境担保合同的生效要件。强化风险防范的管理理念。通过配套制度和监管手段，明确外汇管理部门监测分析职责，强调非现场核查和外汇检查，强化违规责任的追究，防止跨境担保成为资金异常流动的通道。在国际收支领域，放开跨境担保的主要风险是通过大额、集中的担保履约而引发的对外债权和债务急剧上升。对此，主要应对手段包括：一是逐笔采集可能新增对外债权债务的担保签约和履约数据，二是通过合规自律约束当事各方的跨境担保交易行为，三是加强外汇管理部门发现和处理担保违规行为的力度，四是保留外汇管理部门对跨境担保管理方式进行适时调整的权力。

《通知》实施后，中资企业不再需要经过外汇管理部门层层审批，至少节约10 个工作日的办理时间，跨境担保政策实施后可为企业节约财务费用约2 个百分点，节约的成本主要来自利率降低以及获得授信所需要的保证金比例的降低。同时，《通知》取消了银行对外担保余额指标核定，为银行提供各类贷款和担保业务提供了广泛空间，形成了“银企双赢”的良好局面。从实施效果看，银行和企业跨境担保业务量平稳增长，履约率也保持在很低水平，说明银行和企业对跨境担保的风险控制较为严格，风险识别能力较强。

下一步，国家外汇管理局将继续关注市场反馈和进一步政策诉求，推进投融资便利化，切实服务实体经济。同时，加强跨境担保统计数据监测，加强非现场核查与风险管理，为加快推进人民币资本项目可兑换奠定基础。（完）

(整理 李文科)

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