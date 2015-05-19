中国4月银行代客结售汇连八月逆差 规模收窄至921亿元--外管局

路透上海5月19日 - 中国国家外汇管理局周二公布，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美元）逆差规模较3月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至921亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。

刊登在外管局网站的数据并显示，4月银行代客远期净售汇422亿元，亦较3月的1,588亿元明显收窄；截止4月末，远期累计未到期净售汇规模继续扩大至1,054亿元。

2015年1-4月，银行累计结售汇逆差6,681亿元（等值1,088亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差5,809亿元；银行自身累计结售汇逆差872亿元。同期，银行代客累计远期净售汇3,310亿元。

此外，4月境内银行代客涉外收付款逆差1,268亿元（等值207亿美元）；1-4月，银行代客累计涉外收付款顺差641亿元（等值105亿美元）

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

4月 3月 2月 1月 14年12 11月 10月 9月 8月 7月

月

代客结售汇净额 -150 -579 -100 -116 -114 -72 -238 -79 33 101

（亿美元）

以亿元人民币计 -921 -3,562 -612 -714 -699 -440 -1,462 -482 204 621

代客收付款净额 -207 -238 183 367 -122 -66 -70 -172 -122 94

（亿美元）

以亿元人民币计 -1,268 -1,466 1,125 2,250 -745 -403 -428 -1,060 -752 578

代客远期结售汇净 -69 -258 -154 -59 51 19 -18 -63 57 10

额（亿美元）

以亿元人民币计 -422 -1,588 -942 -359 314 120 -112 -386 349 60

远期累计未到期结 -172 -161 -44 79 125 132 133 173 228 248

售汇净额（亿美元

）*

以亿元人民币计* -1,054 -987 -271 486 767 807 820 1,064 1,408 1,527

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋；审校 张喜良)

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