版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 22日 星期二 18:36 BJT

有序推进资本项目可兑换 防范化解跨境资金流动风险--中国外管局

路透北京12月22日 - 中国外汇管理局周二表示，中国将有序推进人民币资本项目可兑换，加快外汇市场发展。

外管局官方网站刊登新闻稿称，中国将健全完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，并将有效防范和化解跨境资金流动风险，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

外管局并称，要使市场在资源配置中起决定性作用，做好为市场主体服务工作，促进贸易投资便利化，积极支持实体经济发展。

涉及对外开放，外管局表示，要坚持改革开放，转变外汇管理理念和方式，简政放权，加大外汇管理重点领域和关键环节改革力度，为构建开放型经济新体制创造条件。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐