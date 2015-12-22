有序推进资本项目可兑换 防范化解跨境资金流动风险--中国外管局

中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京12月22日 - 中国外汇管理局周二表示，中国将有序推进人民币资本项目可兑换，加快外汇市场发展。
外管局官方网站刊登新闻稿称，中国将健全完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，并将有效防范和化解跨境资金流动风险，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。
外管局并称，要使市场在资源配置中起决定性作用，做好为市场主体服务工作，促进贸易投资便利化，积极支持实体经济发展。
涉及对外开放，外管局表示，要坚持改革开放，转变外汇管理理念和方式，简政放权，加大外汇管理重点领域和关键环节改革力度，为构建开放型经济新体制创造条件。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。