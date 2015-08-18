中国7月银行结售汇再现逆差 资本流出压力上升但人民币无虞（更新版）

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路透上海8月18日 - 中国7月银行结售汇再现大幅逆差，结束此前连续两个月顺差，彰显国内外汇市场供求明显恶化。随着美联储加息时点临近，跨境资本流出新兴市场压力上升，中国亦不例外，但中国有能力稳定汇率预期，确保人民币不失控。

中国国家外管局周二公布数据显示，7月银行结售汇逆差2,655亿元人民币，上月为顺差129亿元；其中银行代客结售汇逆差1,743亿元，银行自身结售汇逆差912亿元。与金融机构当月外汇占款减少2,491亿元方向一致。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，“临近美联储加息时点，由于美元的全球中心货币地位导致了美联储货币政策具有显着的溢出效应，跨境资本流出新兴市场的压力上升。”

在联储加息前夕，人民币贬值则使新兴市场腹背受敌，尤其是对于与中国贸易关系密切的亚洲新兴国家而言。林吉特MYR=MY、泰铢THB=TH等新兴货币遭遇抛售纷纷大幅贬值，其中林吉特创出近17年低位，泰铢因曼谷爆炸案影响亦创出六年低点。

越南、韩国等国对于中国的出口均占其GDP(国内生产总值)10%以上，人民币贬值后，对其经济造成的拖累不容小觑。越南央行已将越南盾的交易浮动区间从1%上调为2%，并允许越南盾跟随人民币贬值；而其他新兴货币也存在进一步贬值的风险。

人民币兑美元CNY=CFXS早盘一度跌约200点子，“从flow看还是买的稍微多些，整体流向和新兴市场是差不多的，但中国现在是大国，有能力应对这一切，稳定住预期还是没问题的。” 一外资行交易员表示。

**银行结售汇重现逆差**

外管局数据显示，7月银行结售汇逆差2,655亿元（等值434亿美元），在连续两个月顺差后再现逆差。其中，银行代客结售汇逆差1,743亿元，创四个月最大，上月为顺差547亿元；银行自身结售汇逆差912亿元，上月为逆差418亿元。

刊登在外管局网站的数据并显示，7月银行远期净售汇975亿元，净售汇额较6月的516亿元继续扩大。截至7月末，远期累计未到期净售汇2,902亿元，较上月的2,124亿元继续放大。

1-7月，银行累计结售汇逆差9,129亿元（等值1,488亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差6,760亿元；银行自身累计结售汇逆差2,369亿元。同期，银行代客累计远期净售汇5,182亿元。

此外，7月境内银行代客涉外收付款重陷逆差，为逆差129亿元（等值21亿美元），上月为顺差1,492亿元（等值244亿美元）。1-7月，境内银行代客累计涉外收付款顺差2,587亿元（等值424亿美元）。

谢亚轩分析指出，境内银行代客涉外收付款转为逆差，从结构来看，服务贸易流出规模大幅上升至980亿元；证券项下净流出289亿元，此前为连续两个月净流入，反映出随着A股震荡加大，对北上资金吸引力减小。从币种结构来看，跨境人民币连续第三个月净流入，当月为725亿元。

从企业结售汇意愿看，企业和居民的购汇意愿大幅上升、而结汇意愿则快速下降。贸易项下的购汇意愿为58%，是2012年初欧债危机缓释之后的最高值；而结汇意愿则创历史新低，仅为52%，较上月下降5个百分点。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

15年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

代客结售汇净额（ -285 89 40 -150 -579 -100 -116

亿美元）

以亿元人民币计 -1,743 547 245 -921 -3,562 -612 -714

代客收付款净额（ -21 244 95 -207 -238 183 367

亿美元）

以亿元人民币计 -129 1,492 583 -1,268 -1,466 1,125 2,250

代客远期结售汇净 -159 -84 -62 -69 -258 -154 -59

额（亿美元）

以亿元人民币计 -975 -516 -380 -422 -1,588 -942 -359

远期累计未到期结 -474 -347 -256 -172 -161 -44 79

售汇净额（亿美元

）

以亿元人民币计 -2,902 -2,124 -1,567 -1,054 -987 -271 486

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进/张喜良)

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