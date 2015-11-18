中国10月银行代客结售汇逆差明显收窄 因人民币汇率相对稳定（更新版）

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路透北京/上海11月18日 - 中国10月银行代客结售汇仍现逆差，但规模大幅缩减，因同期人民币汇率相对稳定。分析人士认为，数据印证中国当前资本外流状况持续好转，未来人民币走势仍受是否纳入SDR（特别提款权）及美联储加息等不确定因素影响，然结售汇状况料逐渐回归正常。

他们并指出，远期结售汇签约逆差亦大幅缩减，投机性购汇需求明显减少，此前中国央行采取的宏观审慎措施效果明显；而银行代客涉外收付款逆差远低于代客结售汇逆差，表明境内企业和居民继续进行本外币资产负债结构调整。

“这个月的数据值得深挖，当然不管从外汇储备、外汇占款，还是现在这个数据，都说明我们的资本外流状况在好转。另外，逆差减少也跟大家的预期趋于稳定有关系。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示。

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，10月银行结售汇逆差201亿美元，较9月1,092亿美元的逆差规模降逾八成；其中银行代客结售汇逆差301亿美元，虽亦为连四月逆差，但规模较上月的1,146亿美元减逾七成。

需要指出的是，10月银行代客远期结售汇签约逆差仅为17亿美元，较上月降近九成，若和8月679亿美元逆差高峰相比，则降幅高达97%，远期市场已基本萎缩殆尽。

中国央行此前公布，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月减少势头；当月央行口径外汇占款也走出八连降，增加533.37亿元。

此前中国央行宣布从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

**银行结售汇现连四月逆差**

外管局数据显示，10月银行结售汇逆差1,279亿元人民币（等值201亿美元），其中银行代客结售汇逆差1,909亿元，银行自身结售汇顺差630亿元。

10月银行代客远期净售汇109亿元，截至月末未到期净售汇5,666亿元。

1-10月银行累计结售汇逆差20,106亿元（等值3,216亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差24,037亿元；银行自身累计结售汇顺差3,931亿元。

10月境内银行代客涉外收付款逆差620亿元（等值98亿美元）；1-10月累计涉外收付款逆差4,759亿元（等值734亿美元）。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

代客结售汇净额 -301 -1,146 -1,280 -285 89 40 -150 -579

（亿美元）

以亿元人民币计 -1,909 -7,296 -8,070 -1,743 547 245 -921 -3,562

代客收付款净额 -98 -705 -355 -21 244 95 -207 -238

（亿美元）

以亿元人民币计 -620 -4,488 2,238 -129 1,492 583 -1,268 -1,466

代客远期结售汇 -17 -154 -679 -159 -84 -62 -69 -258

净额（亿美元）

以亿元人民币计 -109 -981 -4,284 -975 -516 -380 -422 -1,588

远期累计未到期 -892 -934 -978 -474 -347 -256 -172 -161

结售汇净额（亿

美元）

以亿元人民币计 -5,666 -5,945 -6,249 -2,902 -2,124 -1,567 -1,054 -987

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

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