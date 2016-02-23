单边贬值结束致中国1月银行结售汇逆差收窄 料2月逆差续降（更新版）

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路透北京2月23日 - 中国1月银行结售汇逆差环比降近四成，这与一个月前市场的预期大相径庭。分析人士指出，1月8日之后央行干预让汇市趋于平稳，同时央行对机构的窗口指导见效，亦缓解购汇压力；随着人民币盯住一篮子货币的政策日渐明晰，市场预期渐稳，2月银行结售汇逆差料续降。

中国国家外汇管理局周二公布，1月银行结售汇逆差544亿美元，较上月的894亿美元下降近四成。其中银行代客结售汇逆差694亿美元，较上月的881亿美元降逾两成；银行自身结售汇顺差150亿美元，上月为逆差13亿美元。

“银行结售汇逆差收窄，说明贬值释放了资本流出压力，也说明央行窗口指导起作用了。”一股份行交易员称。

在招商银行外汇交易主管张治青看来，银行结售汇逆差收窄比较正常，12月天天在贬值，1月只有第一周大幅贬值，市场变动、结售汇逆差、市场情绪达到极值；但1月8日后市场保持稳定，加上央行的监管收紧，购汇有所降温。

“1月为什么购汇那么多，还有跨境购售增加那么多，主要是点差很大，一方面激发了购汇的热情，另一方面点差也代表了贬值预期，会造成一些提前购汇和锁仓的行为，甚至踩踏。”他称。

招商证券宏观团队的谢亚轩、闫玲也认为，从结售汇数据来看，外汇市场供求关系有所缓和。虽然未到期远期结售汇逆差扩大106亿美元，但是银行结售汇逆差收窄350亿美元，两者之和逆差规模收窄。1月人民币汇率贬值压力上升，市场此前担忧居民蜂拥换汇，数据有力地反驳了投资者的担忧，1月市场情绪有些过于恐慌了。

2016年1月第一周，人民币对美元即期 CNY=CFXS 连续贬值，当周累积跌幅逾1%，与离岸CNH的点差一度扩大至逾2000点。1月11日央行出手干预离岸市场，CNH当日升值逾1000点，点差迅速收窄。

**汇率企稳回升，2月银行结售汇逆差料续降**

2月人民币汇率趋于平稳，春节后更是大幅走升。分析人士认为，2月银行结售汇逆差继续收窄的概率较大。

在张治青看来，2月人民币汇率稳定，尤其春节以后人民币因美元下滑而走升，保持了人民币指数的基本稳定，市场对人民币贬值预期有了很大变化。加上境内外点差收窄，内购外结的现象会大幅减少，贬值预期消退结汇量也会增加，结售汇的平衡会很明显。

“2月份结售汇未必就是逆差了，在这种状况下也许会有什么惊喜呢。”他称，“从数据上看，不存在大幅逆差的条件了，毕竟经常项目会是顺差。”

不过，虽然短期来看人民币的贬值预期趋于稳定，市场也逐渐领会人民币盯一篮子的政策，市场亦有了自发的结汇盘，但长期的贬值压力仍然存在。

“问题的关键在于：一个是人民币实际有效汇率过高，还是得贬值，但不是一下贬值，而是慢慢贬，要补课；第二个是国内的一些风险点没有释放，一旦造成危机，那汇改、透明的汇率政策就没用了。”上述股份行交易员称。

外管局网站数据并显示，1月银行代客远期净售汇247亿美元，较去年12月的179亿美元扩大近四成；截止1月末，远期未到期净售汇1,117亿美元，去年12月末则为928亿美元。另外，外管局首次公布的未到期期权Delta净敞口为-107亿美元。

去年全年银行累计结售汇逆差4,659亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差5,143亿美元；银行自身累计结售汇顺差484亿美元。

此外，1月境内银行代客涉外收付款逆差558亿美元，上月为逆差723亿美元；去年全年银行代客累计涉外收付款逆差2,009亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺差:

2016年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

代客结售汇净额 -694 -881 -434 -301 -1,146 -1,280 -285 89

（亿美元）

以亿元人民币计 -4,548 -5,683 -2,762 -1,909 -7,296 -8,070 -1,743 547

代客收付款净额 -558 -723 -438 -98 -705 -355 -21 244

（亿美元）

以亿元人民币计 -3,654 -4,663 -2,802 -686 -4,520 -2,281 -108 1,483

代客远期结售汇净 -247 -179 -67 -17 -154 -679 -159 -84

额（亿美元）

以亿元人民币计 -1,622 -1,151 -429 -109 -981 -4,284 -975 -516

远期累计未到期结 -1,117 -928 -844 -892 -934 -978 -474 -347

售汇净额（亿美元）

以亿元人民币计 -7,318 -6,024 -5,398 -5,666 -5,945 -6,249 -2,902 -2,124

未到期期权Delta净 -107 - -

敞口（亿美元）

以亿元人民币计 -700 - -

外管局2016年首次公布未到期期权Delta净敞口数据。该数据是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)