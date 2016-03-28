中国外管局称未出新政限制购付汇 将加大打击外汇违规力度

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月28日 - 中国国家外汇管理局周一称，外管局没有出台任何限制购付汇的新政策，但对一些严重干扰外汇市场的违法违规行为，将进一步加大核查、管理和打击力度。
新华社援引外管局经常项目管理司司长杜鹏称，外管局的举措首先是指导银行加强离岸转手买卖贸易真实性审核，杜绝部分企业借助离岸转手买卖等渠道进行虚构交易。
同时，外管局也要求银行办理经常项目提前购汇和付汇业务时加强真实性、合理性审核，防止部分企业以预付货款的名义进行的无真实交易背景购汇，或在亏损或未产生利润的情况下进行的提前利润购汇。
他接受记者采访时表示，居民个人每人每年5万美元年度结售汇额度也没有收紧或者调低。“调查显示，5万美元能够满足绝大多数人的合理用汇需求，目前看没有调整的必要。”
他并称，近期为更好便利贸易企业收付汇，外汇局还进一步简化管理环节，让货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业可直接进入经常项目外汇账户或结汇。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)