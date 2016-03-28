中国外管局称未出新政限制购付汇 将加大打击外汇违规力度

路透北京3月28日 - 中国国家外汇管理局周一称，外管局没有出台任何限制购付汇的新政策，但对一些严重干扰外汇市场的违法违规行为，将进一步加大核查、管理和打击力度。

新华社援引外管局经常项目管理司司长杜鹏称，外管局的举措首先是指导银行加强离岸转手买卖贸易真实性审核，杜绝部分企业借助离岸转手买卖等渠道进行虚构交易。

同时，外管局也要求银行办理经常项目提前购汇和付汇业务时加强真实性、合理性审核，防止部分企业以预付货款的名义进行的无真实交易背景购汇，或在亏损或未产生利润的情况下进行的提前利润购汇。

他接受记者采访时表示，居民个人每人每年5万美元年度结售汇额度也没有收紧或者调低。“调查显示，5万美元能够满足绝大多数人的合理用汇需求，目前看没有调整的必要。”

他并称，近期为更好便利贸易企业收付汇，外汇局还进一步简化管理环节，让货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业可直接进入经常项目外汇账户或结汇。（完）