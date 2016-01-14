中国外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月14日 - 《人民日报》周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。
近日有媒体报道称，个人兑换外币需提前预约，若无事先预约则每天有5000美元限额。人民日报援引国家外汇管理局13日发布公告称，该报道与现行外汇管理规定不符。 根据2007年起实行的外汇管理规定，个人每年5万美元以内的购汇、结汇，凭身份证件在银行直接办理，超过5万美元的，凭有交易额的证明材料在银行办理。
新年以来人民币兑美元汇率CNY=CFXS大幅波动，引发市场关于中国近期对购汇实施限制的担忧。
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。