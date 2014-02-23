中国外管局简化外债转贷款外汇管理 下月起取消汇兑审批

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海2月22日 -中国政府大力推进的简政放权正在各部门得到落实。为促进投融资便利化，国家外汇管理局日前下发通知，简化外债转贷款外汇管理，从3月起，取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。
外管局网站新闻稿并称，将取消转贷款账户开立核准，转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接在银行办理开户手续；允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等直接到开户银行办理境内相关资金划转。
同时，取消政策性转贷款结汇核准，转贷款债务人可凭转贷款协议直接到开户银行办理转贷款资金结汇手续；并取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续，转贷款债务人可凭转贷款协议和还款通知书等直接到银行办理还款手续。
简政放权已成为中国政府改革的主要方向。国务院常务会议此前决定，推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。（完）
参看详情，请点选国家外管局网站：here
(发稿 张喜良; 审校 林高丽)
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路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。