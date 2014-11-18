中国10月结售汇逆差新高与外汇占款背离 或因汇率维稳所致（更新版）

(新增评论和细节)

路透北京11月18日 - 中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，创该数据历史最大逆差，这与央行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。

结合代客结售汇、收付款及外汇存款等企业端的数据来看，且考虑到10月美元走势强劲，新兴市场面临资金流出的外围情况，中国央行为维稳人民币汇率所做的操作，可能是外汇占款出现正增长的原因。

“如果没有央行的作用，应该不会出现CNY走势强于CNH的情况。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，从更贴近市场供需的离岸市场汇率来看，当月市场资金应该更倾向于流出。

他表示，从外汇占款数据来看，虽然本月增加了661亿元人民币，但从今年整体趋势而言仍未脱离占款增速下降这一主线；客观看9月、10月人民币汇率偏强，应当包含了央行稳定汇市的作用，至于是采用传统直接干预、或是窗口指导、衍生品交易，仍有赖更多数据细节的披露。

中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，为该数据自2010年公布至今最大逆差；银行自身同期结售汇为逆差211亿元人民币，较上月缩减，为连续第四个月录得逆差。

而央行周末公布的数据显示，10月全部金融机构外汇占款增加661亿元人民币，连续第二个月增长。

其他反映10月资金流向的数据也有背离。10月贸易顺差454.1亿美元，当月人民币对美元汇率亦升值0.43%，均指向资金流入；而当月金融机构外汇存款减少90.58亿美元，银行涉外收付款逆差428亿元人民币，又指向资金流出。

刊登在外管局网站的数据显示，今年10月，银行结售汇逆差1,673亿元人民币（等值272亿美元），同期银行代客远期净售汇112亿元人民币；截止10月末，未到期净结汇820亿元人民币，较上月末水平继续下降。

数据并显示，10月境内银行代客涉外收付款逆差428亿元人民币（等值70亿美元）。1-10月，银行代客累

计涉外收付款顺差3,627亿元人民币（等值592亿美元）。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年 11 10

10月 12月 月 月

代客结售 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 392

汇净额

（亿美元 ）

以亿元人 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658

民币计

代客收付 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 289

款顺收

（亿美元）

以亿元人 -428 -1,06 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911

民币计 0

代客远期 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 130

结售汇净

额（亿美

元）

以亿元人 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

民币计

远期累计 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591

未到期结

售汇净额

（亿美元）*

以亿元人 820 1,064 1,408 1,527 1,95 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

民币计* 9

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站 www.safe.gov.cn

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。