（重发）外管局：6月代客结售汇顺差152亿美元

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
(重发以润饰标题)
路透北京7月23日 - 中国国家外汇管理局周三公布，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，创21个月新低。
刊登在外管局网站的数据显示，今年6月，银行结售汇顺差154亿美元，高于上月水平；截止6月末，远期累计未到期净结汇318亿美元，续创年内新低，显示远期看多人民币力道持续减弱。
数据并显示，6月境内银行代客涉外收付款顺差142亿美元，低于上月水平；1-6月，银行代客累计涉外收付款顺差862亿美元。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月
代客结售汇净额 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26
（亿美元）
以亿元人民币 938 416 489 2,521 2,805 4,658
计
代客收付款顺 142 208 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -14
收
（亿美元）
以亿元人民币 847 1,280 230 329 831 1,911
计
代客远期结售 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26
汇净额（亿美
元）
以亿元人民币 -165 53 91 165 1,390 1,548
计
远期累计未到 318 450 525 584 679 591
期结售汇净额
（亿美元）*
以亿元人民币 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607
计*
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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