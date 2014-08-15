外管局：7月代客结售汇顺差621亿元人民币 较前月回落

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
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路透北京8月15日 - 中国国家外汇管理局周五公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；银行自身同期结售汇逆差548亿元人民币，为一年以来最大逆差。
刊登在外管局网站的数据显示，今年7月，银行结售汇顺差73亿元人民币（等值12亿美元）；同期银行代客远期净结汇签约60亿元人民币；截止7月末，未到期净结汇1,527亿元人民币。
数据并显示，7月境内银行代客涉外收付款顺差578亿元人民币（等值94亿美元），低于上月水平；1-7月，银行代客累计涉外收付款顺差5,867亿元人民币（等值956亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1月2月 11月 10月 9月 8 7月
代客结售汇净 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26
额
（亿美元）
以亿元人民币 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658
计
代客收付款顺 94 142 208 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -14
收
（亿美元）
以亿元人民币 578 847 1,280 230 329 831 1,911
计
代客远期结售 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26
汇净额（亿美
元）
以亿元人民币 60 -165 53 91 165 1,390 1,548
计
远期累计未到 318 450 525 584 679 591
期结售汇净额
（亿美元）*
以亿元人民币 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607
计*
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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