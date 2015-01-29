外管局：跨境外汇支付业务试点扩至全国且单笔限额提升至5万美元

郑商所称下周一起锰硅品种收取平今仓交易手续费
郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）
路透北京1月29日 - 中国国家外汇管理局周四发布关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知，在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点，并将网络购物单笔交易限额由等值1万美元提高至5万美元。
外管局网站刊登的通知称，放宽支付机构开立外汇备付金账户户数的限制。规范试点流程。支付机构要取得试点资格，应先行到注册地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记。
同时严格风险管理。要求支付机构严格履行交易真实性审核职责，留存相关信息五年备查，并及时准确报送相关业务数据和信息。外汇局将对试点业务开展非现场核查和现场核查,进行审慎监管。
通知自发布之日起实施。为积极支持跨境电子商务发展，防范互联网渠道外汇支付风险，2013年以来，国家外汇管理局在上海、北京、重庆、浙江、深圳等五个地区开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点，试点情况良好。
国家外汇管理局在总结前期经验的基础上，制定了支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见，在全国范围内允许支付机构为跨境电子商务交易双方提供外汇资金收付及结售汇服务。（完）
欲参看更多细节请点选外管局官网(www.safe.gov.cn/)
(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
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郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）
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路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。