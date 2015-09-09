中国外管局上海分局发文要求银行严查企业及个人购付汇--消息

路透北京9月9日 - 中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期。两位消息人士周三透露，国家外汇管理局上海分局近日下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。

他们指出，文件提示银行加强外汇业务管理的内容包括：加强对企业货物、服务贸易购付汇真实性核查，加强个人分拆和重复购付汇管理等。

消息人士引述该文件表示，重点加强对购汇规模较大且增长较快的企业等业务的真实性审核，防范企业开展无真实背景的跨境套利行为；对于同一企业在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应该严格审核。

而央行上海总部的相关人士也确认已下发上述文件。

“类似的规定之前就有的，银行在外汇业务操作中就是这么处理，但是执行尺度各家银行自己把握，这次外管局主要是重申严格执行。”一位商业银行贸易金融业务部人士称。

另一位接近外管局人士表示，前不久一些地方外管局召开会议，会上提出加强外汇业务管理的要求；各地分局也纷纷发文给银行提示严格管理。

**加强个人购付汇管理**

在个人购付汇业务管理方面，外管局上海分局该份文件指出，对明显具有分拆交易特征行为的，应不予办理；并加强个人购付汇“关注名单”筛查，每两个月筛查一次辖内分拆情况，筛查数据范围为前90日交易数据，按照五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇，购汇总金额超过等值20万美元，并将外汇汇给境外同一个人或者机构筛查。

上海法询金融信息服务公司董事长、金融政策研究学者孙海波表示，近阶段央行和外管局的监管政策构成一道防线，短期与进行套利的企业及银行博弈，试图通过现有监管框架严格执法来压制套利行为。

上述银行贸易金融部人士指出，各地外管分局下发的文件中涉及个人购汇的规定，应该不会“误伤”正常的购汇需求，主要还是打击地下钱庄；如果是正常合理的购汇需求，超过个人购汇的限制可以向外管局申请，或者通过银行代理申请。

一外资银行自营部门人士认为，对于资本流动的严格管理符合当下的客观情况。此前中国央行降准降息并强调汇率稳定，说明其在“不可能三角”中选择独立的货币政策和稳汇率，而非资本自由流动。

“欧美因为自身货币的地位希望其它政府减少对外汇市场的干预；外储干预，新兴市场国家普遍都会用，不然难以经受冲击。资本流动管理在全球新兴市场承压的情况下是一种自我保护；因此外汇制度的改革，要跟人民币在全球市场的定位结合起来。”该人士称。

根据外管局上海分局的文件，在加强资本项目购付汇外汇业务管理方面，要加强对短期外债的管理，严格直接投资5万美元以上的外汇利润汇出管理，并规范直接投资项下购付汇业务办理。

中国央行周二晚间表示，此前央行对远期售汇征收风险准备金，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善；8月银行代客远期售汇签约额约为1-7月平均水平的三倍，说明其中有投机交易。（完）

(发稿 路透中文部)

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