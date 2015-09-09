中国外管局上海分局发文要求银行严查企业及个人购付汇--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 - 中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期。两位消息人士周三透露，国家外汇管理局上海分局近日下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。
他们指出，文件提示银行加强外汇业务管理的内容包括：加强对企业货物、服务贸易购付汇真实性核查，加强个人分拆和重复购付汇管理等。
消息人士引述该文件表示，重点加强对购汇规模较大且增长较快的企业等业务的真实性审核，防范企业开展无真实背景的跨境套利行为；对于同一企业在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应该严格审核。
而央行上海总部的相关人士也确认已下发上述文件。
“类似的规定之前就有的，银行在外汇业务操作中就是这么处理，但是执行尺度各家银行自己把握，这次外管局主要是重申严格执行。”一位商业银行贸易金融业务部人士称。
另一位接近外管局人士表示，前不久一些地方外管局召开会议，会上提出加强外汇业务管理的要求；各地分局也纷纷发文给银行提示严格管理。
**加强个人购付汇管理**
在个人购付汇业务管理方面，外管局上海分局该份文件指出，对明显具有分拆交易特征行为的，应不予办理；并加强个人购付汇“关注名单”筛查，每两个月筛查一次辖内分拆情况，筛查数据范围为前90日交易数据，按照五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇，购汇总金额超过等值20万美元，并将外汇汇给境外同一个人或者机构筛查。
上海法询金融信息服务公司董事长、金融政策研究学者孙海波表示，近阶段央行和外管局的监管政策构成一道防线，短期与进行套利的企业及银行博弈，试图通过现有监管框架严格执法来压制套利行为。
上述银行贸易金融部人士指出，各地外管分局下发的文件中涉及个人购汇的规定，应该不会“误伤”正常的购汇需求，主要还是打击地下钱庄；如果是正常合理的购汇需求，超过个人购汇的限制可以向外管局申请，或者通过银行代理申请。
一外资银行自营部门人士认为，对于资本流动的严格管理符合当下的客观情况。此前中国央行降准降息并强调汇率稳定，说明其在“不可能三角”中选择独立的货币政策和稳汇率，而非资本自由流动。
“欧美因为自身货币的地位希望其它政府减少对外汇市场的干预；外储干预，新兴市场国家普遍都会用，不然难以经受冲击。资本流动管理在全球新兴市场承压的情况下是一种自我保护；因此外汇制度的改革，要跟人民币在全球市场的定位结合起来。”该人士称。
根据外管局上海分局的文件，在加强资本项目购付汇外汇业务管理方面，要加强对短期外债的管理，严格直接投资5万美元以上的外汇利润汇出管理，并规范直接投资项下购付汇业务办理。
中国央行周二晚间表示，此前央行对远期售汇征收风险准备金，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善；8月银行代客远期售汇签约额约为1-7月平均水平的三倍，说明其中有投机交易。（完）
(发稿 路透中文部)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。