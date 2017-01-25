版本:
中国
中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 19:01 BJT

中国外管局称近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施

路透北京1月25日 - 中国国家外汇管理局周三称，近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施，具有真实贸易、投资背景的跨境担保业务及相关产品不受影响。

外管局官网新闻稿称，企业真实、合法的贸易外汇收支，可持相应单证直接到银行办理。内保外贷等跨境担保业务仍然按照跨境担保外汇管理规定的相关要求办理。

外管局此前称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。（完）

(发稿 张晓翀；审校　杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐